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Famalicão: Casa do Território promove exposição e conversa sobre os Aquedutos de Portugal

A Casa do Território, no Parque da Devesa, promove esta sexta-feira uma exposição e conversa dedicada aos “Aquedutos de Portugal – Água e Património”, obras de engenharia que são um rico património português.

Este encontro propõe uma reflexão sobre o trabalho de inventário e registo fotográfico iniciado em 2007, explorando o processo de investigação que permitiu documentar a dimensão histórica, técnica e arquitetónica destas estruturas. Serão ainda abordados exemplos marcantes da evolução da engenharia em Portugal, desde a herança romana em Conímbriga até aos grandes sistemas construídos entre os séculos XVI e XIX, como os de Évora, Tomar, Elvas e Mafra, muitos dos quais reconhecidos internacionalmente como Património Mundial pela UNESCO.

A sessão tem início às 15h30; pelas 18h00 será inaugurada a exposição, que ficará patente ao público até ao dia 24 de agosto.

A mostra itinerante é composta por 21 fotografias que destacam a sofisticação dos antigos sistemas de captação, condução e distribuição de água por gravidade. A entrada para ambos os momentos é livre e gratuita, estando a sessão no auditório limitada à lotação do espaço.

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Famalicão: Engenho celebra 32 anos a 30 de maio

A Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este celebra 32 anos de atividade e tem festa marcada para o dia 30 de maio, no Lar “A Minha Casa”.

O programa, que envolve a comunidade, começa às 16 horas, com a receção aos convidados, entre os quais o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, o presidente da Assembleia Municipal, o diretor do Centro Distrital de Braga do ISS, presidente da UDIPSS/Braga, diretor do Centro de Emprego, autarcas locais, empresários parceiros e amigos.

Depois das intervenções, serão reconhecidos os colaboradores com 25 anos de serviço. Pelas 17 horas, bênção de viatura adaptada a pessoas com mobilidade reduzida/condicionada; às 17h05, visita à exposição “Pintar por uma causa”. Vários artistas estarão a pintar ao vivo e as receitas dos quadros reverterão para projetos da instituição. No final haverá verde de honra com bolo de aniversário.

 

Famalicão: Brufense afasta jogador que agride árbitro

A direção do FC Brufense 1957 afastou do clube, de forma definitiva, o jogador júnior que, na manhã do passado domingo, agrediu o árbitro do jogo com o Ronfe. O caso, já condenado pelo Núcleo de Árbitros de Famalicão e pela Associação de Árbitros de Futebol de Braga, aconteceu já bem perto do final do encontro entre o Brufense e o Ronfe, quando o atleta, depois de receber o cartão vermelho, insurgiu-se contra o árbitro, empurrando-o. Segundo relatos, a situação foi contida de imediato por atletas e seguranças do clube, assegurando a integridade física da equipa de arbitragem. A GNR foi ao local.

O Brufense, em comunicado, condena de forma «inequívoca e veemente» o comportamento do atleta, pede desculpas ao árbitro, ao Núcleo de Árbitros de Famalicão ao Conselho de Arbitragem da AF Braga e ao Ronfe.

O clube famalicense «reafirma o seu compromisso inabalável com a promoção do desporto seguro, respeitador e exemplar» e que comportamentos como os verificados no passado domingo «são absolutamente incompatíveis» com os princípios do emblema brufense.

Famalicão: Lay-off da Coindu é para 493 trabalhadores, por seis meses e implementado de forma gradual

A Coindu, indústria de componentes têxteis para o setor automóvel, vai implementar um ‘lay-off’ a 493 trabalhadores de diferentes áreas da empresa. É para vigorar por seis meses, entre maio e novembro deste ano, e será implementado «de forma gradual e limitada, abrangendo trabalhadores sem ocupação efetiva ou afetados pelo setor em que trabalham».

A empresa de Joane, que emprega 752 pessoas, justifica a decisão com os desafios que tem enfrentado «devido à conjuntura global e à redução de encomendas do setor automóvel».

Em comunicado, a Coindu afirma que «mantém o compromisso de minimizar o impacto sobre os colaboradores» e diz acreditar na retoma da atividade em 2027, tendo em conta os projetos já assegurados. A empresa acrescenta que este ajustamento é necessário, tendo em conta a conjuntura, para garantir a sua sustentabilidade financeira e continuidade futura.

A empresa refere que a conjugação dos recentes eventos relacionados com as tarifas de importação nos principais mercados mundiais, como Estados Unidos e China, juntamente com os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, «tem causado um impacto negativo na confiança do mercado». Acrescenta que este cenário tem-se repercutido na indústria automóvel, «afetando a atividade e a faturação da Coindu».

Por isso, «para responder ao excesso temporário de pessoal e à pressão financeira», a empresa vai implementar um ‘lay-off’.

A Coindu diz que a medida foi decidida e comunicada aos trabalhadores esta semana e que está «inserida no contexto do diálogo aberto e transparente que a administração vem mantendo com a organização, colaboradores e demais ‘stakeholders’ [partes envolvidas] ao longo de todo o processo de reestruturação.

Recorde-se que a descida das encomendas no setor já tinha levado a empresa a avançar com dois despedimentos coletivos no ano passado.

Famalicão: Atletas da Jing-She conquistam cinco medalhas para Portugal

Na passada semana, em Lyon, França, três atletas de Jing-She Escola de Wushu Kungfu de Famalicão, ao serviço da Seleção Nacional da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas UPD, conquistaram uma medalha de ouro e duas de prata e outras tantas de bronze.

O ouro foi para Tomás Nunes, atleta de 16 anos, que venceu em Nangun (Bastão do Sul da China) 15-17 anos, com a nota de 8.833, obtendo assim o seu primeiro título de Campeão da Europa. Tomás conseguiu, ainda, um segundo pódio, o segundo lugar, na competição de Nanquan (Punhos do Sul da China) 15-17 anos. Na terceira e última prova, em Nandao, voltou a sagrar-se vice-campeão europeu. O atleta totaliza, assim, três pódios neste Europeu, uma medalha de ouro e duas de prata, que soma ao seu palmarés internacional onde constava já um terceiro lugar no Europeu de Kungfu Tradicional, em 2019, na Rússia.

Tiago Mesquita, de 14 anos, foi quarto em Changquan Juniores e na segunda prova conquistou a medalha de bronze, na prova de Daoshu (Sabre do Norte da China); Tiago volta a repetir o terceiro lugar, em Gunshu. Na estreia em campeonatos da Europa e a na segunda internacionalização ao serviço da Seleção Nacional de Wushu, Tiago consegue duas medalhas de bronze.

Lara Marques, que também competiu em três provas, foi sexta em Gunshu (Bastão do Norte da China), oitava em Changquan (Punhos do Norte da China) Youth femininos 15-17 anos e novamente sexta na prova de Jianshu (Espada). A atleta conclui, assim, a sua segunda participação em campeonatos da Europa e a sua quarta internacionalização ao serviço da Seleção Nacional de Wushu.

«Os nossos atletas estão de parabéns por todo esforço, dedicação e espírito obstinado com que enfrentaram os desafios da preparação e da competição», elogiam os treinadores Alexandre Oliveira e Ana Rita Rego.

Famalicão: Lojas colocam artigos na rua

O comércio da Rua Júlio de Araújo, que liga a Avenida 25 de Abril à Praça 9 de Abril, vai sair à rua no dia 16 de maio, sábado. Assim, entre as 10 e as 18 horas, os estabelecimentos vão estender a sua atividade para o exterior, promovendo campanhas especiais, desfiles de moda, styling ao vivo, degustação e demonstração de produtos, entre outras iniciativas de animação dirigidas a públicos de todas as idades.

Nesta artéria é possível encontrar diversos tipos de comércio, desde perfumaria, moda, ótica, viagens, mercearia e outros serviços.

A iniciativa, promovida pela ACIF e Câmara Municipal, tem por objetivo animar o espaço público e aproximar a comunidade das lojas e serviços existentes naquela zona da cidade.

O trânsito e estacionamento estarão encerrados entre as 19 horas do dia 15 de maio e as 19 horas do dia 16 de maio.

Famalicão: Raias Poéticas regressam a Famalicão nos dias 29 e 30 de maio

A 15.ª edição das “Raias Poéticas” traz a Famalicão dezenas de escritores, pensadores, poetas e investigadores de todo o mundo. Vai decorrer nos dias 29 e 30 de maio, na Casa das Artes.

O encontro internacional “Raias Poéticas: Afluentes Ibero-Afro-Americanos de Arte e Pensamento” é uma iniciativa promovida pela associação Raias-Poéticas com o apoio da Câmara Municipal e curadoria do escritor famalicense Luís Filipe Serguilha.

O evento, de entrada gratuita, arranca sexta-feira, dia 29 de maio, às 16h00, com as intervenções do presidente da autarquia, Mário Passos, do curador Luís Serguilha e do diretor da Casa das Artes, Álvaro Santos. O primeiro dia contará ainda com as “Raias Sonoras” e o painel “Dobra de Pensamento”, com os investigadores João Albuquerque e Abreu Paxe. O encontro termina no sábado, dia 30, destacando-se o momento “Poesia e Pensamento”, pelas 17h30, com o filósofo José Gil e a professora Ana Godinho.

O programa detalhado encontra-se disponível em www.famalicao.pt/comunicacao/agenda

 