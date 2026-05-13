Famalicão: Casa do Território promove exposição e conversa sobre os Aquedutos de Portugal

A Casa do Território, no Parque da Devesa, promove esta sexta-feira uma exposição e conversa dedicada aos “Aquedutos de Portugal – Água e Património”, obras de engenharia que são um rico património português.

Este encontro propõe uma reflexão sobre o trabalho de inventário e registo fotográfico iniciado em 2007, explorando o processo de investigação que permitiu documentar a dimensão histórica, técnica e arquitetónica destas estruturas. Serão ainda abordados exemplos marcantes da evolução da engenharia em Portugal, desde a herança romana em Conímbriga até aos grandes sistemas construídos entre os séculos XVI e XIX, como os de Évora, Tomar, Elvas e Mafra, muitos dos quais reconhecidos internacionalmente como Património Mundial pela UNESCO.

A sessão tem início às 15h30; pelas 18h00 será inaugurada a exposição, que ficará patente ao público até ao dia 24 de agosto.

A mostra itinerante é composta por 21 fotografias que destacam a sofisticação dos antigos sistemas de captação, condução e distribuição de água por gravidade. A entrada para ambos os momentos é livre e gratuita, estando a sessão no auditório limitada à lotação do espaço.