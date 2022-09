Famalicão: Casa do Território recebe conferência sobre Construção Sustentável

A edição 2022 da Meia Maratona de Famalicão disputa-se na manhã do dia 27 de novembro e as inscrições já estão abertas no site da Runporto.

As provas de 21 quilómetros e outra de 10 quilómetros, percorrem algumas das mais belas e importantes artérias da cidade de V.N. de Famalicão, a partir da Avenida do Brasil, junto ao Parque da Devesa.

Para a prova principal, a primeira fase de inscrição decorre até 31 de outubro com um custo de 14 euros; depois, até 22 de novembro, é de 15 euros. As inscrições de última hora, no dia 26 de novembro, podem ser feitas nos Serviços Educativos do Parque da Devesa, a 17,50 euros.

Para a corrida de 10km, até 31 de outubro, a inscrição tem um custo de 9 euros; depois, até 22 de novembro, 10 euros; última hora (26 de novembro), também nos Serviços Educativos do Parque da Devesa, é de 12,50 euros.

O limite de participantes é de 2.500 atletas em cada corrida, pelo que a organização fechará as inscrições assim que seja atingido este máximo.