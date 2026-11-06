Na reunião de Câmara da passada quinta-feira, dia 5 de novembro, foram aprovadas 15 candidaturas do programa Casa Feliz, praticamente todas com o apoio máximo atribuído no âmbito deste programa, ou seja, 6 mil euros.

O objetivo do programa Casa Feliz é apoiar famílias que necessitam de realizar obras nas suas habitações, nomeadamente intervenções de conservação e reparação, melhorias das condições de habitabilidade, ampliação de casas e conclusão de obras pendentes. Abrange também a realização de adaptações que promovam a acessibilidade e a mobilidade de pessoas com dificuldades motoras.

O presidente da autarquia, Mário Passos, explica que o objetivo «é dar resposta a necessidades habitacionais concretas, contribuindo para que mais famílias famalicenses possam viver com conforto e dignidade, evitando que tenham que procurar outras soluções habitacionais».

Em 2026, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão já apoiou quase 40 famílias carenciadas do concelho na realização de obras nas suas habitações. E, desde que foi criado, em 2005, o projeto municipal “Casa Feliz” já beneficiou mais de 400 famílias, num apoio que ascende aos 2 milhões de euros. Quase metade deste valor desde 2022, o que revela uma intensificação das intervenções.

Um dos últimos exemplos é de Maria Borges, que recebeu o apoio em outubro para o telhado e as janelas. «Só com esta ajuda da Câmara Municipal é que foi possível realizar esta obra. Felizmente correu tudo bem e estamos agora em melhores condições de enfrentar o inverno e o frio», admite.