A Casa Senador Sousa Fernandes (junto ao Arquivo Municipal), no centro da cidade, na Rua Adriano Pinto Basto, vai sofrer obras para adaptar o edifício emblemático a espaço de coworking e albergue para os peregrinos (nomeadamente dos caminhos de Santiago).

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Mário Passos, numa entrevista recente ao Cidade Hoje, a propósito do primeiro ano de mandato.

Senador Sousa Fernandes (1849-1928) foi jornalista, escritor e político republicano. Emigrou para o Brasil com 13 anos, onde trabalhou e apostou na sua educação. Regressou a Famalicão em 1906 e após a implantação da República, foi presidente da Câmara, deputado e senador; foi, também, fundador e diretor de jornais e escreveu livros.