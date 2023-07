Famalicão: Cassete Pirata e Salvador Sobral no Devesa Sunset

Pol Batlle e Rita Payés, Cassete Pirata, Bia Maria & Carlos Sanches, Salvador Sobral são os nomes que compõem o cartaz deste ano do Devesa Sunset. Os concertos intimistas estão de regresso ao Parque da Devesa, nos dias 4, 11, 18 e 25 do mês de agosto, junto ao lago, com início às 19h00 e entrada livre.

Abrem o cartaz, no dia 4 de agosto, os catalães Pol Batlle e Rita Payés. Pol Batlle apresenta-se ao público português com o seu primeiro disco – Salt Mortal – produzido pelo galardoado Grammy Latino Juan Berbín. Acompanhado pela voz de Rita Payés, a tour de apresentação do álbum já passou por Espanha e Itália.

No dia 11, o Devesa Sunset recebe um nome seguro da cena indie portuguesa, os Cassete Pirata. Formados por Pir (voz e guitarra), João Pinheiro (bateria), António Quintino (baixo), Joana Espadinha (teclas e voz) e Margarida Campelo (teclas e voz), os Cassete Pirata deram-se a conhecer em 2017 através de um EP homónimo produzido por Benjamim, que viria também a produzir os primeiros álbuns da banda, “A Montra”, em 2019, e “A Semente”, em 2021. Para a temporada de 2023, os Cassete Pirata trazem novos singles, estando já de olhos postos no futuro e no próximo trabalho discográfico.

Dia 18 de agosto é a vez de Bia Maria & Carlos Sanches subirem ao palco do Devesa Sunset. Unidos pela vontade de contar histórias através de canções, Bia Maria e Carlos Sanches cruzaram caminhos pela primeira vez em 2021 e não mais deixaram de colaborar juntos. Considerados nomes emergentes no panorama musical português, ambos têm trilhado caminho por salas e festivais nacionais. Depois dos EPs lançados em 2022, com Bia a desvendar “Do Roberto” (considerado um dos melhores do ano pela crítica) e Carlos “A Migração das andorinhas (com menção honrosa nos prémios “Novos Talentos Fnac” com “Clara em Contraluz”), este concerto celebra o encontro de estilos e vivências, mas sobretudo a amizade.

O Devesa Sunset encerra no dia 25 de agosto com Salvador Sobral. O músico português junta mais uma vez os guitarristas André Santos e Manuel Rocha para um concerto inédito que revisita o seu último álbum “bpm” e descortina um pouco de “Timbre”, o próximo registo de originais com edição marcada para 29 de setembro.

Recorde-se que o Devesa Sunset realiza-se desde 2015, acontece todas as sextas-feiras do mês de agosto, num ambiente descontraído que leva a cultura ao encontro da natureza.