Famalicão: Castelões cimenta união e homenageia as mulheres

Castelões assinalou o Dia da Freguesia, no passado domingo, com uma homenagem à Mulher. Aquelas que ajudam ao desenvolvimento da sociedade em geral e da freguesia em particular. «Sentimo-nos honrados e gratos por ter contado com mulheres de grande valor», referiu o presidente de Junta, Francisco Sá. «Foram mulheres de grande valor, castelonenses de alma e coração. Deram tudo o que sabiam, figuras ímpares da nossa história. Mulheres interventivas e com um papel muito ativo na construção de um Castelões dinâmico e com vida. Estamos deveras agradecidos», referiu o autarca.

Na lista das homenageadas está Teresa Leite, assistente operacional da Escola Básica de Castelões, que esteve ao serviço da educação mais de três décadas. «Tantos de nós levaram a sua marca no coração. Foi uma mulher dedicada que nos ajudou a crescer enquanto pessoas. Não escola também conta os que nunca dão a cara, mas entregam a sua dedicação e generosidade. Foi um privilégio contar com o seu trabalho», elogiou o autarca de Castelões.

À sessão solene compareceram pessoas da freguesia, representantes dos movimentos e eleitos municipais: o vice-presidente da Câmara Municipal, Ricardo Mendes, e a 2.ª secretária da mesa da Assembleia Municipal, Susana Ferreira.

Francisco Sá considera o Dia da Freguesia uma forma de enaltecer a história e de estreitar laços com a comunidade. «Celebramos as nossas gentes, os nossos antepassados e todos os que honraram e empenhadamente contribuíram para o presente que hoje vivemos e que resulta também do árduo trabalho, dedicado e esforçado de muitos no passado, assinalou.

Mas lembrou o muito que há para fazer em prol de um melhor futuro para Castelões e chamou a Câmara para continuar a ser parceira. «Sem a Câmara Municipal, como parceira e amiga, não teríamos conseguido tanto. Mas queremos mais, queremos ir mais além e ver concluídas as obras de requalificação da zona envolvente aos Aquedutos (arcos), a criação de uma zona de lazer no Gorgulhão, a repavimentação de vários arruamentos e a conclusão de saneamento básico», reivindicou. Da sua postura como autarca, Francisco Sá promete uma autarquia «próxima, participativa, cada vez mais aberta à comunidade, cada vez mais interventiva e preocupada com o bem-estar de todos».

O vice-presidente da Câmara de Famalicão, Ricardo Mendes, enalteceu a importância deste tipo de celebrações no fortalecimento dos laços da comunidade. «Numa altura em que o Eu está cada vez mais enraizado na nossa sociedade, estas comemorações dignificam os laços e os valores de uma comunidade, mas sobretudo a partilha desses laços e dos valores do coletivo», sustentou Ricardo Mendes.

Ricardo Mendes elogiou a proximidade com os habitantes como marca da gestão do presidente da Junta. Enalteceu, ainda, o desenvolvimento conseguido na localidade, garantindo a continuidade do apoio do município aos próximos projetos.