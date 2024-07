Famalicão: Castelões promove sondagem para reunir propostas que provam a qualidade de vida ambiental

Durante esta semana, uma delegação empresarial da cidade ucraniana de Zhytomyr está em Famalicão, acompanhada pela embaixadora da Ucrânia em Portugal, Maryna Mykhailenko. Responsáveis da Associação de Municípios da Ucrânia e empresários do setor têxtil e dos vinhos procuram conhecer de perto um conjunto de empresas e estruturas do setor têxtil e entidades agrícolas ligadas à produção de vinhos, numa perspetiva de capacitação das PME ucranianas para o período pós-guerra.

Esta delegação empresarial vai estar em Famalicão até sexta-feira com visitas a diferentes empresas designadamente a TMG, a Riopele, a AAC Têxteis, Casal de Ventozela, ao Citeve, Centi e ATP. Um dos objetivos é a cooperação económica e a exploração de oportunidades de negócio.

«Congratulo-me por perceber que na Ucrânia não só se busca a paz como já se trabalha na preparação da reconstrução do país. De Famalicão levam a disponibilidade para partilhar conhecimento e, com a capacidade instalada no concelho, ajudar nos desafios que o povo ucraniano terá no futuro», exprimiu o presidente da Câmara de Famalicão, esta quarta-feira, após a receção da delegação nos Paços do Concelho.

A embaixadora da Ucrânia em Portugal disse que «é muito importante projetar o futuro e é nisso que estamos focados». Maryna Mykhailenko destacou que o seu país tem muito potencial e só espera que a paz seja alcançada para, também ao nível económico, a Ucrânia possa seguir o caminho da prosperidade económica. Por isso, considerou que missões como esta «serão alavanca da recuperação que a Ucrânia vai necessitar».

Recorde-se que desde 2022 Zhytromyr e Vila Nova de Famalicão têm estabelecido um protocolo de cooperação integrado na Estratégia de Diplomacia Urbana do Município, que surgiu na sequência da guerra no território e muito centrado na cooperação humanitária, mas que agora se estende à economia, centrada nos têxteis e na vitivinicultura. No caso do têxtil, a preocupação é a economia verde, a digitalização e normativos internacionais de certificação.