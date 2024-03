Famalicão: Castelões recebe oficina sobre desperdício alimentar

O Dia Internacional da Mulher, comemorado a 8 de março, vai ser assinalado em Famalicão com iniciativas culturais. Na Casa das Artes, pelas 21h30, é apresentada a peça “Livrar-me”, uma cocriação de Sandra Barata Belo e Raquel Oliveira, escrita por Ana Lázaro, com música de Luísa Sobral, que marca o arranque de mais uma edição da ‘Poética da Palavra – Encontros de Teatro’. Os bilhetes podem ser obtidos na bilheteira da Casa das Artes ou através do portal bilheteira online.

No Museu Ferroviário, em Lousado, às 15 horas, será prestada uma homenagem às guardas de passagem de nível, com uma conferência dedicada a esta profissão em vias de extinção. A mesma arranca com a apresentação do livro “Guardas de Passagem de Nível”, de Carlos Cipriano, seguindo-se uma conversa com o autor sobre este ofício em vias de extinção. A entrada é livre.