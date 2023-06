Famalicão: Catequese de Arnoso Santa Eulália foi de férias «mas o caminho espiritual não»

As inscrições para a Universidade de Verão, iniciativa do Município de Famalicão em parceria com instituições de ensino superior e profissional, terminam quinta-feira, 22 de junho, devendo ser feitas através de formulário disponível em www.famalicaoeducativo.pt.

A inscrição tem um custo de 30 euros e contempla a participação nas atividades, seguro, almoço, transporte de autocarro para as instituições e kit de participante. A inscrição é obrigatória e deve ser acompanhada do Termo de Responsabilidade e Ficha de Saúde, disponibilizados no formulário de inscrição.

A iniciativa vai decorrer entre os dias 3 e 7 de julho na Universidade Lusíada, no Instituto Politécnico do Cávado e Ave, na Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, no Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e Vestuário de Portugal e no Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica.

O desafio é para que os jovens estudantes, do 9º ao 12º ano, experimentem e participem, ao longo de uma semana, nas diferentes atividades, com jogos, atividades lúdicas, workshops, ateliers e ações de teamwork, partilhem dinâmicas e experienciem o ritmo e o espírito da vida académica, através do contacto com laboratórios, oficinas tecnológicas e centros de investigação, assim como com estudantes, professores e investigadores, ocupando parte do período de férias escolares.

Os participantes serão acompanhados por monitores, técnicos do município e responsáveis das cinco instituições parceiras desta primeira edição da Universidade de Verão.