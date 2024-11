Famalicão: Catequese de Joane realiza iniciativa de angariação de fundos

Ao final da manhã desta quarta-feira, o Famalicão venceu o Braga, na décima primeira jornada da Liga Revelação. Diogo Costa, aos 40 minutos, de livre direto, apontou o único golo do encontro que se disputou no Estádio Municipal. Uma vitória difícil, até porque a equipa famalicense jogou, desde os 35 minutos, em inferioridade numérica, por expulsão de Ibrahima Ba. Mesmo assim, na segunda parte, o Famalicão controlou a partida e esteve sempre muito bem organizado defensivamente. A equipa adaptou-se bem à circunstância de jogar com menos um jogador e neutralizou as investidas dos bracarenses.

Com esta vitória, o conjunto famalicense lidera a série A, com 21 pontos, tendo atrás de si o Vizela que, com a vitória (1-0) sobre o Torreense, subiu ao segundo lugar, com 20 pontos, os mesmos da equipa de Torres Vedras.

Com sete pontos de vantagem sobre o quinto da classificação – o Académico de Viseu (14 pontos), com quem joga a 4 de dezembro – a equipa famalicense está muito bem encaminhada para a fase de apuramento de campeão.

Com 11 jornadas, o conjunto famalicense é, tal como os vizelenses, a equipa mais concretizadora, com 19 golos. Defensivamente, com 12 golos sofridos, é a segunda defesa menos batida, só superada pelo Torreense, com 8 golos.