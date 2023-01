Famalicão: Catequistas preparam-se para a Jornada Mundial da Juventude

A Equipa Arciprestal de Catequese de Vila Nova de Famalicão, com a colaboração da Zona Pastoral de Ribeirão, organiza, no próximo dia 28 de janeiro, sábado, no Centro Pastoral de Sto. Adrião, mais um Encontro Arciprestal de Catequistas.

Esta reunião, que regressa ao formato presencial, depois de dois anos de interregno devido à pandemia, tem por objetivo desafiar os catequistas a pôr ‘pés ao caminho’ para prepararem a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre em Lisboa, em agosto.

Trata-se de um momento de formação, partilha e convívio que pretende congregar todos os catequistas do Arciprestado, subordinado ao tema “Catequista, pés ao caminho”.

O encontro começa às 14h00, com o acolhimento a todos os participantes, seguindo-se, às 14h15, um momento de oração que introduzirá os catequistas no espírito desta iniciativa. Depois disto, realizam-se dois momentos formativos. Estes procurarão incidir sobre «a espiritualidade do catequista, à luz do testemunho de Maria, tendo por meta a JMJ’23, assim como a importância da alegria na missão do catequista, de modo a provocar uma verdadeira conversão do olhar e das suas atitudes, em conformidade com a Palavra de Deus», refere a equipa arciprestal.

Depois destes momentos de formação, segue-se um novo tempo dedicado à oração, inspirado em Maria, «que parte apressadamente ao encontro dos outros».

Depois segue-se um momento de convívio, com lanche, por volta das 16h45.

Para qualquer dúvida ou esclarecimento, os catequistas podem contactar a Equipa Arciprestal através do e-mail catequesefamalicao@gmail.com.

O Arciprestado convida todos os catequistas a participar nesta «tarde de formação, mas também de oração e alegre confraternização, podendo cada um usufruir de mais uma oportunidade privilegiada para, à semelhança de Maria, partir para servir e amar, experimentando a alegria de acreditar em tudo o que lhe chega da parte do Senhor».