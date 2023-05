Famalicão: Cavilhas do Asfalto prestam homenagem a Miguel Costa 25

O ‘Vai à Vila’ desta semana é dedicado ao emprego. Hoje e amanhã, sexta-feira, entre as 10 e as 20 horas, duas dezenas de empresas de referência do concelho estão na Praça D. Maria II com as oportunidades de trabalho que dispõem. Continental, Riopele, TMG e Campicarn são algumas das empresas que marcam presença no certame, dando a conhecer os perfis profissionais que procuram e partilhando oportunidades de emprego.

O Mercado de Emprego é, assim, uma oportunidade para estudantes, desempregados ou, então, cidadãos à procura de novas oportunidades profissionais contactarem com algumas das principais entidades empregadoras de Famalicão.

Amanhã, sexta-feira, decorrem sessões formativas sobre a construção de um currículo e quais os comportamentos a adotar durante uma entrevista, especialmente dirigido a cidadãos imigrantes. As sessões, de entrada livre, realizam-se na Junta de Freguesia de Famalicão, na rua Adriano Pinto Basto.

Nos dias seguintes ao Mercado do Emprego haverá animação cultural no centro da cidade. No sábado de manhã, danças de salão com Associação Joanense Unidança, e no domingo, também durante este período, Os Delaenses vão dar música a quem passeia pela cidade.

Toda a programação do ‘Vai à Vila!’ em www.famalicao.pt.