Famalicão: CDS já marcou Congresso e Nuno Melo recandidata-se à liderança

Jogaram-se, este sábado, nas instalações do Colégio do Ave, em Guimarães, as finais distritais de jovens e veteranos. Esta competição envolveu 94 atletas distribuídos por vários escalões.

O Clube de Xadrez da Associação Académica da Didáxis (CX A2D) fez-se representar por 30 atletas, um recorde de participação nos vinte anos da sua existência. Para além de ser o clube mais representativo, viu três atletas conquistarem o título individual distrital absoluto nos escalões sub-08 feminino, sub-10 e sub-12.

No escalão sub-12, José António Ramos conquistou o seu primeiro título distrital ao vencer todas as partidas. O seu colega de equipa Henrique Fernandes sagrou-se vice-campeão, com apenas uma derrota.

Francisco Silva, sub-10, manteve-se invicto e conquistou o terceiro título distrital (dois sub-08 e agora um título sub-10). O domínio do CX A2D foi evidente ao conseguir o pleno no pódio absoluto: Miguel Oliveira sagrou-se vice-campeão e Luís Lopes foi terceiro.

No escalão sub-08, Rita Gonçalves alcançou o seu primeiro título distrital e também conquistou o vice-título absoluto.

Em sub-16, Duarte Abreu esteve perto do seu primeiro título de jovens, mas ficou no segundo lugar absoluto a escasso meio ponto do vencedor.

Nos veteranos, Artur Lemos e Marco Pereira classificaram-se em 2.º e 3.º lugares do pódio absoluto.

No cômputo geral, e para além de outros bons resultados, os atletas do CX A2D conquistaram o título distrital jovem nas categorias absolutas sub-10 e sub-12 e na categoria feminina sub-08.

Na cerimónia de encerramento foi homenageado o árbitro da prova Carlos Dias pelos seus 16 anos dedicados ao associativismo (2008 até ao presente) e dez anos como presidente da Associação de Xadrez de Braga.