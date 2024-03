O prémio do último sorteio do Milhão, dos Jogos Santa Casa, saiu em Braga.

O código vencedor foi registado na papelaria Clip Dourado, em Ferreiros. A proprietária do espaço, apesar de não saber quem é o felizardo, ficou extremamente feliz com a notícia de que a aposta tinha sido registada no negócio que gere.

Vídeo: CMinho TV