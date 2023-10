Famalicão: CDS realiza celebrações nacionais do 25 de Novembro de 1975

A concelhia do CDS-PP de Famalicão vai organizar as celebrações nacionais do 25 de Novembro de 1975, uma data que considera marcante para «a consagração da democracia em Portugal». Os dirigentes do CDS-PP dizem que é o momento «do partido mostrar ao país, desde Famalicão, como tantas vezes o fez, a importância da representatividade do CDS nas instâncias políticas, em defesa dos valores humanistas que orientam a nossa ação política».

Na cerimónia serão homenageados alguns famalicenses que estiveram «nesta luta». O CDS-PP recorda, a propósito, que foi em Famalicão que este partido realizou o seu primeiro comício político enquanto partido.

«Para nós, é momento marcante da história da democracia portuguesa, e vamos fazê-lo mais uma vez, não desvalorizando o 25 de Abril, que determinou a mudança de regime, antes sim reafirmando o 25 de Abril, que a 25 de Novembro viu confirmados os valores que lhe deram origem», aponta Nuno Melo, líder do partido. «Foi aqui que aprendi os valores do meu partido, que estão diretamente ligados aos que foram os valores daqueles que a 25 de Novembro defenderam, também aqui na minha cidade, um país livre, de direitos, deveres e garantias, que então estavam ameaçados», avalia Nuno Melo.

A concelhia de Vila Nova de Famalicão chama a si a organização das comemorações da data, «que agora tantos outros evocam, mas que no CDS sempre assinalamos», lembra Hélder Pereira, presidente da estrutura concelhia. «Estamos num momento também ele marcante da vida política do país e dos partidos», realça o dirigente concelho, para quem o CDS é «um partido com uma história de resistência contra o totalitarismo, que ameaçou instalar-se em Portugal, na sequência do PREC, que o 25 de Novembro combateu e que faz de Portugal hoje um país democrático, livre e europeu».