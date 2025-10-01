Famalicão: CDU abre fase oficial da campanha junto dos trabalhadores

No primeiro dia da fase oficial da campanha, a passada terça-feira, a CDU esteve junto dos trabalhadores da Leica e da Hess, reafirmando «que é no diálogo com quem diariamente constrói a riqueza do concelho que se encontra a força e o sentido da intervenção da CDU».

Sílvio Sousa, candidato à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, reafirma que é possível construir um projeto alternativo de Poder Local, «que assente na valorização do trabalho e das pessoas que o asseguram; na melhoria das condições de vida e defesa de um concelho mais justo, solidário e democrático». Sílvio Sousa acrescenta que esta candidatura apresenta-se «como a voz consequente, que procura servir os interesses dos trabalhadores e do povo famalicense, de forma a garantir que as políticas municipais sirvam a maioria e não os empanturrados interesses».

O candidato revela que nas conversas tidas com os trabalhadores, «ficou em evidência que estes enfrentam dificuldades crescentes, desde a precariedade laboral, baixos salários, transportes insuficientes, acesso a habitação irrealizável e serviços públicos degradados».