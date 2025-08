Famalicão: CDU apresenta mais seis candidatos às freguesias do concelho

A Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) deu a conhecer mais seis candidatos às freguesias do concelho de Famalicão para as próximas eleições autárquicas. Estes nomes juntam-se ao projeto coletivo da CDU, alicerçado no compromisso com as populações, pela defesa dos serviços públicos de proximidade e pela valorização do poder local democrático.

Em Gondifelos, a candidata da CDU é Mariana Monteiro, de 52 anos, comerciante, que assume esta candidatura pela primeira vez, porque conhece bem a sua terra e quer estar ao lado da população, com trabalho, proximidade e compromisso.

Em Landim, o candidato da CDU é Joaquim Ferreira, de 66 anos, pasteleiro, que acredita que ouvir a população e agir com justiça é o que dá sentido ao poder local.

Em Lousado, o candidato é Bruno Pereira, de 27 anos, estudante de doutoramento. O candidato pretende fazer política com os pés no terreno, com o coração na comunidade e com a verdade como bandeira.

Na União de Freguesias de Arnoso Santa Maria, Arnoso Santa Eulália e Sezures, o candidato é David Braga, de 78 anos, alfaiate reformado que defende e propõe uma freguesia valorizada, com serviços acessíveis e condições dignas para todos.

Na União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei, o candidato da CDU é Diogo Martins, de 22 anos, estudante universitário. Determinado a representar uma nova geração, comprometida com a honestidade, o rigor e o serviço público.

Em Requião, o candidato da CDU é Ricardo Sá, de 49 anos, operário metalúrgico. Vive e sente os desafios da freguesia, e quer continuar a ser presença ativa e construtiva na comunidade.

Com estas novas candidaturas, a coligação renova o apelo à mobilização popular em torno de um projeto alternativo, construído com seriedade e valor democrático.