Famalicão: CDU contra jornal municipal “efe”

Sobre a publicação municipal, intitulada “EFE”, uma espécie de jornal da atividade municipal e não só, a CDU manifesta-se contra e diz que a Câmara se devia preocupar em resolver «problemas estruturais» e não em criar «mais um instrumento de propaganda», acusa.

Em nota à imprensa, diz que «num tempo em que a imprensa local atravessa angustiantes dificuldades para cumprir o seu papel de informar, só pode ser entendida como piada de mau gosto o aparecimento de mais um órgão de “informação”, sobretudo se de iniciativa municipal. Ao contrário, bom seria que o município apoiasse os órgãos de comunicação social do concelho, de modo a garantir a pluralidade democrática e a diversidade comunicacional. Mas, pelos vistos, isso pouco importa», reage a concelhia da CDU.

Esta força partidária, que tem presença na Assembleia Municipal, realça que fazem falta mais medidas ao nível da habitação, do reforço dos transportes públicos, do apoio ao movimento associativo e cultural, da valorização dos trabalhadores e na defesa dos serviços públicos.

«A CDU exige que os recursos do município estejam ao serviço da melhoria das condições de vida da população e não na promoção da imagem do executivo», manifesta. E que a «comunicação institucional do município deve assegurar informação rigorosa, plural e de interesse público, e não constituir um instrumento de propaganda paga com dinheiros públicos».