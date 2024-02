Famalicão: CDU defende investimento no hospital e reforço do SNS

O presidente da Câmara conta que os comerciantes da cidade estão com boa impressão das obras efetuadas no espaço público e com as dinâmicas de animação, como aconteceu na época natalícia.

Mário Passos contactou com os comerciantes do centro urbano, que partilharam com o edil as impressões sobre a renovação do centro urbano, assim como alguns dos seus anseios, desafios e problemas com que se deparam diariamente. Mais segurança e o alargamento do programa de animação a outras artérias do centro urbano foram algumas das reivindicações.

O contato com os comerciantes decorreu na segunda-feira, na companhia do vereador da Economia, Augusto Lima; e do presidente da ACIF – Associação Comercial e Industrial de Famalicão, Xavier Ferreira.

«O comércio local e de proximidade é um dos muitos atrativos da nossa cidade; é o que dá vida ao nosso centro urbano e, por isso, esta partilha de ideias com os comerciantes é sempre muito importante. Faremos o que estiver ao nosso alcance para que a sua motivação não esmoreça e que os cidadãos continuem a comprar em Famalicão», comentou Mário Passos.

Segundo o autarca, «é no terreno que verificamos as verdadeiras necessidades e desafios do território e da população». Recorde-se que, ao longo dos últimos anos, tem desenvolvido um trabalho de proximidade, baseado numa gestão municipal aberta e inclusiva, com destaque para as visitas que semanalmente o leva às várias comunidades de freguesia do concelho, para o atendimento ao munícipe e para as visitas aos estabelecimentos escolares.