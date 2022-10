Famalicão: CDU disponível para «continuar a trabalhar em prol dos famalicenses»

Um ano após a tomada de posse na Assembleia Municipal, a CDU traça um balanço positivo deste exercício.

Em conferência de imprensa, na tarde desta segunda-feira, a deputada Tânia Silva diz que a CDU está, «como sempre, de cabeça levantada, sem receio do debate e do confronto de ideias, disponível para trabalhar em prol dos famalicenses e do concelho».

Os dirigentes e eleitos da CDU estão convictos de que esta força partidária continua a ter um papel importante na «defesa dos interesses das populações». Tânia Silva vincou que «com o aumento do custo de vida, com a precarização de quem trabalha, com a dificuldade em ter casa, trabalho futuro, com uma câmara que não ouve, não intervém e está agarrada ao exercício do poder, a CDU é hoje cada vez mais necessária. Estamos conscientes do nosso papel histórico, contem connosco».

A CDU tem apenas um deputado eleito na Assembleia Municipal e não conta com representação na Câmara, mas acredita que tem feito a diferença. Recordou algumas das suas propostas, desde logo na última sessão da Assembleia Municipal onde apresentaram um voto de protesto contra o despedimento de trabalhadores da empresa Schnellecke Logistics Portugal, que exercem funções da Continental-Mabor.

Tânia Silva recorda, ainda, outras propostas da CDU, ao longo do último ano, nomeadamente no que diz respeito à melhoria dos transportes públicos, à exigência de soluções que assegurem habitação social ou a custos controlados, a reclamação de ações para despoluição de rios, o pedido para que os apoios a associações desportivas e atletas pugne pelo princípio da igualdade, a reivindicação pelo melhoramento das infraestruturas culturais e a descentralização de ações culturais.

Porém, a eleita da CDU deixa críticas ao executivo municipal, dizendo que «o poder absoluto se tem agudizado»; que a Câmara não ouve as propostas dos outros partidos, nem atende às associações famalicenses e que «o único pensamento comum que existe nesta maioria é conservar o poder a qualquer custo, com prejuízo claro para o desenvolvimento do concelho».

Tânia Silva, que experimenta pela primeira vez, o exercício de deputada, solicita aos famalicenses que acompanhem as sessões da Assembleia Municipal (com transmissão em direto na Internet), e que façam uma apreciação sobre o trabalho dos eleitos e sobre o tom do debate.