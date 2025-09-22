Concelho, Política

Famalicão: CDU diz que «é tempo de avançar» com novas propostas

As áreas-chave do programa da CDU, apresentado ao final da tarde do passado sábado, por Sílvio Sousa e Tânia Silva (candidatos à Câmara e Assembleia Municipal), centram-se no ambiente, habitação, saúde, transportes, cultura, emprego e reforço do poder local. A coligação reafirmou o seu compromisso com os direitos, com os serviços públicos «e com políticas em que as pessoas sejam colocadas em primeiro lugar – porque é tempo de avançar».

Sílvio Sousa iniciou a apresentação das principais linhas programáticas da sua candidatura, denunciando a governação PSD/CDS que, ao longo de 24 anos, «adiou respostas estruturais e acumulou promessas por cumprir». Tânia Silva, por seu turno, desenhou «o fio do trabalho da CDU na Assembleia», afirmando ter sido «uma oposição coerente, ativa e comprometida com a defesa dos serviços públicos, dos direitos dos trabalhadores e das populações do concelho ou seja: uma intervenção firme em defesa da saúde pública, da habitação digna, dos direitos laborais e da autonomização real das juntas de freguesia». Os dois candidatos dizem ser tempo «de arrancar o poder local das mãos de quem só serve interesses instalados; vamos devolver esse poder às pessoas».

Das várias propostas, realce para a habitação pelo aumento do parque habitacional público municipal, com reabilitação de edifícios devolutos; dinamizar e fomentar o apoio a cooperativas de habitação jovem; prioridade no acesso à habitação a famílias monoparentais, idosos e jovens trabalhadores. Para o ambiente defendem «a municipalização da água, da recolha dos resíduos e saneamento»; criar um plano municipal de despoluição dos rios, com metas e fiscalização ativa e combater as descargas ilegais, com a responsabilização das empresas poluidoras; implementar mais hortas urbanas em outros pontos da cidade.

Ao nível do desporto, a CDU pugna pela valorização do Estádio Municipal como património público; a construção de um Pavilhão Multiusos em Calendário; melhorar os apoios financeiros e técnicos ao movimento associativo desportivo.

Na luta pela democracia, é proposto a elaboração de orçamentos participativos com execução vinculativa; promover reuniões descentralizadas da câmara e assembleia municipal; publicação pública regular de contas e despesas autárquicas.

A CDU propõe-se a isentar de IMI, durante 5 anos, as pequenas e médias empresas criadoras de emprego; redução gradual das taxas e tarifas cobradas aos munícipes, como as taxas em serviços essenciais: água, recolhas de resíduos e saneamento. Quer impedir a instalações de novas grandes superfícies comerciais e rever os horários de funcionamento das grandes superfícies. Nos impostos, propõe baixar a taxa do IMI para 0,30% (mínimo) e atender à idade dos imóveis e aos rendimentos famílias.

Ambiciona o reforço das competências e autonomia, com aumento de financiamento das freguesias.

A saúde está no programa com medidas de «requalificação urgente das instalações do Hospital de V. N. de Famalicão»; diz que é preciso «exigir ao poder central o alargamento e reforço das valências do Hospital; implementar um sistema de gratuitidade no transporte de doentes e acompanhantes, em parceria com as corporações dos bombeiros locais.

No ensino, propõe a construção de uma escola secundária em Riba D’Ave; e revogar e intervir contra a municipalização do ensino.

Ao nível dos transportes promete implementar o passe intermodal entre todos os serviços rodoviários e ferroviários; reduzir o valor da taxa de estacionamento; requalificação das paragens de autocarros, com abrigos, informação em tempo real e iluminação pública; exige gratuitidade dos passes públicos para reformados, pessoas com mobilidade reduzida e outras camadas sociais desfavorecidas.

Ao nível das vias, a CDU defende a requalificação da VIM com separadores, lombas, sinalização luminosa, controlo de velocidade, semáforos, rotundas ou cruzamentos desnivelados; implementar o prolongamento da VIM até Braga; construir a variante Poente, complementado a Variante Nascente, de Ribeirão até Outiz.

Na cultura, propõe a requalificação e abertura do cinema no Shopping Town; efetuar o levantamento de espaços industriais e comerciais devolutos, ou inutilizados, e promover a sua ocupação com atividades artísticas, desportivas e associativas; dinamização de novos polos culturais e artísticos nas extremidades do concelho; e criar um museu virtual do património material e imaterial do concelho.

A CDU concorre às 39 Assembleias de Freguesia, Câmara e Assembleia Municipal. «O poder local tem de se traduzir numa efetiva resposta aos justos anseios da maioria da população, e não apenas aos interesses de alguns», resume.

Famalicão: Eduardo Oliveira anuncia propostas para valorizar e apoiar os cuidadores informais

O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão anuncia como prioridade do seu programa a valorização e o apoio aos cuidadores informais, porque «são eles que, todos os dias, cuidam de quem mais precisa, muitas vezes sem apoio, sem descanso e sem reconhecimento».

Entre as principais medidas, destaca o programa municipal de apoio a cuidadores informais, com a missão de reconhecer, valorizar e apoiar, promovendo o seu bem-estar e qualidade de vida. O programa será desenvolvido em articulação com entidades locais, como a Casa da Memória Viva e a Cuidar Maior, reforçado por medidas complementares nacionais.

O gabinete municipal de apoio ao cuidador informal, que funcionará como atendimento e acompanhamento, é outra proposta para fornecer informação, aconselhamento jurídico e social, apoio psicológico e orientação sobre recursos disponíveis.

O candidato, que é também profissional de saúde, reconhece que «os cuidadores informais são o alicerce invisível do cuidado a familiares e pessoas dependentes. São homens e mulheres que, muitas vezes em silêncio, dedicam a sua vida a cuidar, enfrentando desafios físicos, emocionais e financeiros», refere.

O socialista também promete avançar, caso seja eleito, com a rede de “Respiro Familiar”, em parceria com as IPSS locais, de estruturas temporárias que permitam aos cuidadores ter momentos de descanso, sem comprometer o cuidado prestado aos seus familiares. Também consta do programa o cartão do cuidador municipal, em colaboração com a Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF), que garantirá benefícios no acesso a bens e serviços no comércio local.

No comunicado enviado à redação, Eduardo Oliveira garante que as propostas não são meras promessas. São «um compromisso de vida. Enquanto profissional de saúde, conheço as dores, os sacrifícios e as dificuldades dos cuidadores informais e sei o que é estar na linha da frente no cuidado às pessoas. No futuro de Vila Nova de Famalicão, ninguém ficará esquecido».

Famalicão: Sandra Pimenta promete criar gabinete de apoio e captação de investimento em áreas estratégicas e sustentáveis

De visita ao ecomercadinho, que decorreu este fim de semana no Parque da Devesa, a candidata do PAN defendeu «uma economia local focada na diversidade de projetos e marcas, ou de produção com foco na sustentabilidade», e por isso quer criar o “Investir Positivo”, um gabinete de apoio e captação de investimento em áreas estratégicas e sustentáveis.

Sandra Pimenta, que esteve acompanhada por outros elementos, quer garantir que os jovens empreendedores encontrem em Famalicão um ponto de referência «para o desenvolvimento dos seus projetos e que contribuam para um desenvolvimento sustentável do território».

Sobre a iniciativa, refere que «eventos deste género necessitam de mais projeção e com uma estratégia focada no médio e longo prazo, de forma a garantir uma continuidade da oferta de produtos mais ecológicos e sustentáveis».

Famalicão: Fontanário da Cova e espelhos de trânsito vandalizados em Ruivães e Novais

A Junta da União de Freguesias de Ruivães e Novais denunciou esta segunda-feira, 22 de setembro, vários atos de vandalismo registados nas últimas semanas.

No comunicado, a autarquia lamenta a destruição de seis espelhos de trânsito, que “comprometem a segurança rodoviária”, e a mesa do fontanário da Cova tombada.

A Junta alerta que estes comportamentos representam “uma falta de respeito pelo património público”, além de colocarem em risco a segurança e gerarem custos adicionais.

Foi ainda deixado um apelo ao “sentido de responsabilidade cívica” e à colaboração da população na denúncia de atos suspeitos às autoridades.

Famalicão: Jovem apanhado a conduzir com 2,85 g/l no sangue

Este fim de semana, na cidade de Famalicão, a PSP deteve um jovem de 22 anos de idade, por condução automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei.

Acusou uma TAS de 2,85 g/l no sangue e foi notificado para comparecer junto do Tribunal.

Famalicão: Seniores do AVC regressam com vitória no jogo de apresentação

O AVC apresentou-se, este domingo, aos sócios e aos famalicenses em partida disputada no pavilhão das Lameiras, tendo como adversário o Académico de Barcelos/Gil Vicente, equipa que vai defrontar durante a época na 3.ª divisão.

A jovem equipa de Famalicão, orientada por Vítor Oliveira, venceu de forma clara (3-0), com os parciais de 25-16, 25-11, 25-10. O encontro serviu para todas as atletas jogarem e demonstrarem que são capazes de competirem a este nível.

O AVC entra de novo em campo no próximo sábado, a contar para o torneio do Minho, partida que se realizará no pavilhão das Lameiras, às 16 horas.

Recorde-se que a equipa sénior do Atlético Voleibol Clube está de regresso, depois de duas épocas de ausência do plano competitivo nacional. O clube, que já foi campeão nacional da 1.ª divisão, venceu uma Taça de Portugal, uma Supertaça e jogou competições europeias, passou por momentos difíceis no passado recente e teve de “eliminar” a equipa sénior, mas nunca abandonando a sua génese: a formação.

Para a nova época, Vítor Oliveira, um histórico no clube, será o responsável técnico da equipa. Grande parte do grupo é constituído por atletas formadas no AVC, há dois regressos, e foram contratadas duas jogadoras, uma do Vilacondense e outra do S. Mamede.

O AVC tem atualmente cerca de 100 atletas, desde os escalões minis até às seniores.

Famalicão: Apoio à natalidade, aos idosos e à economia local são propostas de José Oliveira

José Oliveira, o candidato do partido CHEGA à presidência da União das Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei, anunciou este domingo «um conjunto de propostas concretas e ambiciosas para impulsionar o progresso nas comunidades locais».

O projeto do candidato aposta no apoio às famílias, na promoção do desporto e na melhoria das infraestruturas. José Oliveira compromete-se a trazer «uma nova dinâmica à freguesia, respondendo aos desafios atuais como os problemas de saneamento e a prevenção de incêndios, identificados em relatórios recentes da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão».

Das medidas de apoio à família promete, por cada bebé nascido na União das Freguesias, um vale de 150€ para aquisição de bens essenciais, e propõe «a criação de uma rede municipal de creches acessíveis para facilitar a conciliação entre vida profissional e familiar.

Entre outras propostas, José Oliveira sinaliza a criação de um posto local de coordenação para a Proteção Civil, em articulação com o centro proposto pelo CHEGA para o concelho, com foco na prevenção de incêndios através de limpezas florestais anuais e patrulhas comunitárias.

Para o apoio aos Idosos avança com um voucher anual de 100€ para utentes acima dos 65 anos, para cuidados de saúde e transportes, complementando o apoio familiar. Para a economia local contempla incentivos fiscais para agricultores locais, para promoção da agricultura sustentável e a venda de produtos regionais em feiras comunitárias.