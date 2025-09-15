Concelho, Política

Famalicão: CDU diz que «é tempo de avançar» em Riba de Ave com Miguel Lopes

Paulo Raimundo, Secretário-Geral do PCP, esteve em Riba de Ave no passado sábado. Na tarde deste dia, o Teatro Narciso Ferreira recebeu uma ação pública sob o tema “É tempo de Avançar”, na qual também marcaram presença Sílvio Sousa, candidato da CDU à Câmara Municipal de V.N. de Famalicão, e Miguel Lopes, candidato à presidência da Junta de Freguesia de Riba de Ave.

Paulo Raimundo disse à plateia que a CDU «é uma força política com provas dadas, que nunca abandonou as populações e que está preparada para assumir responsabilidades de governação autárquica, com coragem, seriedade e de compromisso com as pessoas». Para Famalicão, o líder comunista considerou «importante o reforço da CDU», apontando a necessidade de «dar força a quem tem coragem política para enfrentar interesses instalados e construir uma alternativa que coloque o concelho ao serviço do povo».

O histórico Miguel Lopes, candidato à Junta de Freguesia, autarquia que liderou de 1990 e 2002, acredita que pode, «mais uma vez, servir esta nossa terra com dedicação e trabalho» e promete fazer de Riba de Ave «uma vila dinâmica, próspera e com qualidade de vida.”

Sílvio Sousa classificou a freguesia como «uma terra de resistência antifascista, um símbolo da força popular» e é com esse espírito «que queremos transformar Vila Nova de Famalicão». O candidato colocou o foco da sua intervenção na revitalização do Rio Ave que quer com margens recuperadas e devolvidas à população, «transformando-o num espaço de lazer, cultura e orgulho para todos». Também assumiu que «este é o tempo de avançar com coragem, com confiança, com a força de todos aqueles que não aceitam a pobreza e a precariedade num concelho rico e com tanto potencial. Este é o tempo de colocar o município ao serviço das pessoas».

Famalicão: Festa em honra de São Miguel o Anjo é no próximo fim de semana

No próximo fim de semana realiza-se, em Calendário, decorre a festa em honra de São Miguel o Anjo.

O programa tem início no sábado, pelas 10h00, com uma arruada naquele lugar; na igreja de São Miguel o Anjo, às 21h00, celebra-se missa vespertina solenizada pelo Grupo Coral de São Miguel, seguida de procissão de velas em honra de Nossa Senhora de Fátima; a partir das 22h00, há concerto com a banda famalicense Myllenium; pelas 00h30 sessão de fogo de artifício.

No domingo, às 10h00, missa de festa solenizada pelo Grupo Coral Dominnicanus; às 15h30, recitação do terço, seguido de majestosa procissão em honra de São Miguel o Anjo, com andores e anjinhos.

A partir das 17h00, a animação fica a cargo do Rancho Folclórico de São Julião de Calendário; pelas 19h00 sorteio dos prémios da festa, para encerramento.

 

Famalicão: Derrame de óleo corta rua em Calendário e faz um ferido

A rua Nossa Senhora da Vitória, em Calendário, está cortada ao trânsito devido à avaria de uma máquina agrícola que terá derramado óleo sobre a faixa de rodagem. Na sequência do incidente há a registar o despiste de uma outra viatura que terá deixado a condutora com ferimentos.

Para o local foi acionada a PSP, os Bombeiros Voluntários de Famalicão e a Proteção Civil.

Os trabalhos de limpeza da via estão agora a decorrer.

Famalicão: Ricardo Silva é o novo presidente da ATP

A Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) elegeu, na passada sexta-feira, Ricardo Silva (CEO da Tintex Textiles), como o novo presidente da associação para o triénio 2025–2027. O anterior presidente, Mário Jorge Machado, da Adalberto Textile Solutions, Paulo Melo (Somelos) e Vítor Fernandes (TMG) são os novos vice-presidentes.

A Mesa da Assembleia Geral é presidida por Eduardo Moura e Sá (IDEPA) e o Conselho Fiscal por José Guimarães (Fortiustex).

Para o novo líder da associação, que tem sede em Famalicão, a ATP «tem o dever, o know-how e a força para ser um verdadeiro suporte para os empresários e empresas que representa. Queremos que a ATP ofereça um serviço diferenciado e importante para o seu dia a dia».

A nova direção pretende acompanhar cada empresa num percurso personalizado de aumento de valor acrescentado, potenciando simultaneamente a competitividade do setor através do efeito de rede setorial.

Ricardo Silva aponta a indústria têxtil e do vestuário «como um exemplo de resiliência e de ambição tecnológica», seja pela diversidade de produtos criados, pela diferenciação de processos e tecnologias, ou pela capacidade constante de transformação para responder aos vários desafios. Neste sentido, aporta à ATP um papel «agregador e motivador. Neste novo mundo, onde a incerteza e a volatilidade são constantes, a ATP tem um papel de suporte e confiança ao setor mais especial do que nunca», fornecendo informação relevante e atualizada para decisões ponderadas para os associados».

É, assim, missão da ATP, assessorar as empresas da ITV portuguesa no seu caminho de aumento de geração de valor acrescentado e, pelo efeito de rede setorial, potenciar a competitividade e a expansão do valor acrescentado do setor e da Moda portuguesas.

Famalicão: Vanessa Carvalho foi a melhor portuguesa na “meia” do Porto

A atleta famalicense foi a melhor corredora nacional em mais uma edição da meia maratona do Porto. Vanessa Carvalho, que representa o Braga, terminou em quarto lugar e bateu o seu recorde pessoal na distância.

Cynthia Chemweno repetiu o triunfo do ano passado, com 1:10.39 horas, secundada pela ugandesa Annet Chelangat, a 21 segundos, enquanto a queniana Janet Gichumbi foi terceira, a 30.

Vanessa Carvalho foi, então, a melhor portuguesa, no quarto posto, com 1:12.45 horas. A boa prova e um sprint final perto da meta permitiu tirar cerca de 40 segundos à sua melhor marca na meia maratona.

Foto arquivo

Famalicão: Marcelo levou o CITEVE ao Bürgerfest

O CITEVE esteve no Bürgerfest – Festa dos Cidadãos que terminou este sábado, em Berlim, nos jardins da residência oficial do Presidente da República da Alemanha.

Esta festa celebra a integração, a cultura e a cooperação entre países, tendo Portugal como convidado de honra e o CITEVE esteve presente a convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O stand do centro de investigação, com sede em VN Famalicão, deu a conhecer algumas das soluções desenvolvidas no projeto be@t-bioeconomia na têxtil, promovendo a ligação entre inovação e sustentabilidade e o conceito de moda responsável, “mostrando como o setor têxtil e do vestuário pode impulsionar uma transformação ecológica e social”.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou o stand do CITEVE no Bürgerfest, reforçando a relevância da inovação sustentável para o futuro da indústria. Também a Embaixadora de Portugal na Alemanha, Madalena Fischer e Rui Boavista Marques, representante do AICEP, visitaram o stand.

Maratona Fotográfica juntou 60 participantes em Famalicão

As ruas de Vila Nova de Famalicão receberam este sábado, 13 de setembro, a 13ª edição da Maratona Fotográfica, organizada pela Associação Caixa de Imagens (ACI).

Participaram cerca de 60 fotógrafos vindos de várias zonas do país, do Porto ao Estoril, passando por Lisboa e Fafe. O desafio consistiu em captar a cidade através de oito temas fotográficos que exploraram recantos, pessoas e detalhes do território famalicense.

Este ano foram atribuídos 2.200 euros em prémios. Além das distinções principais, foi criado o Prémio ValorPneu, em parceria com a Continental, que distinguiu imagens criativas sobre a vida e a “nova vida” dos pneus.

“O balanço não podia ser mais positivo. Desde 2011 assumimos este desafio e queremos continuar a honrar a Maratona. Ficamos de coração cheio ao ver o entusiasmo dos participantes e o apoio dos parceiros. Isso motiva-nos a fazer sempre mais e melhor”, afirmou o presidente da ACI, António Lima.

As melhores imagens seguem agora para apreciação do júri. A cerimónia de entrega de prémios decorrerá entre outubro e novembro.