Famalicão: CDU entrega listas com cerca de 500 candidatos para todas as freguesias

A CDU entregou esta segunda-feira, 11 de agosto, as listas para as próximas eleições autárquicas em Vila Nova de Famalicão, concorrendo em todas as freguesias com cerca de 500 candidatos.

Sílvio Sousa, candidato à Câmara Municipal, destaca que “estas listas são constituídas na base do conhecimento da realidade concreta das freguesias, com gente que vive, trabalha e luta em V.N. de Famalicão”. Acrescenta ainda que a candidatura quer “defender os interesses das populações, enfrentar os poderes instalados e abrir caminho para uma alternativa séria”.

Tânia Silva, candidata à Assembleia Municipal, sublinha o compromisso com a igualdade de género: “A paridade nas listas à Câmara e à Assembleia Municipal é um sinal claro do nosso compromisso com uma democracia avançada, mais representativa e justa”.

A CDU apresenta-se como uma força próxima das pessoas, pronta para enfrentar os desafios do concelho e propor soluções reais.