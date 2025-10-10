Famalicão: CDU exige cobertura de contentores de lixo em todo o concelho

A CDU quer que a colocação de contentores de lixo em todo o concelho seja proporcional ao número de habitantes em cada área, e exige tratamento igual em todo o concelho. A propósito da colocação de cabines de lixo no centro da cidade, a CDU diz que a recolha de lixo tem que ser «tratada da mesma forma em todo o concelho» e não «aceita esta subalternização dos territórios periféricos».

Entre as medidas propostas, o candidato à Câmara, Sílvio Sousa, diz que «a CDU prefere contentores de lixo, em alternativa ao modelo de recolha de porta-a-porta, que é totalmente ineficaz nos meios rurais». Além de que considera «natural que nos meios rurais os animais abandonados e vadios, que são em grande número, ataquem e espalhem o lixo depositado nos caminhos, e que o mesmo seja espalhado».

A CDU diz que em 24 anos de governação PSD-CDS em V.N. Famalicão continua por cumprir «uma necessidade básica e há muito reclamada pelas populações: a cobertura efetiva da rede de água e saneamento. Em pleno século XXI, ainda existem ruas e zonas habitacionais sem acesso a estes serviços essenciais, o que demonstra o desinteresse e a falta de planeamento das sucessivas maiorias que governaram o concelho».