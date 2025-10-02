Famalicão: CDU exige que as obras na EN 206 não se fiquem pelo pavimento

A propósito da renovação da Estrada Nacional 206 (Famalicão-Guimarães), a CDU refere que não pode reduzir-se «à simples renovação do pavimento; torna-se urgente encarar a intervenção de forma integrada, transparente e com prioridade na proteção das pessoas que diariamente utilizam esta via». Espera que as obras sejam geridas com fiscalização pública, que a qualidade dos materiais e das execuções sejam escrutinados e que o calendário de condicionamentos seja coordenado, para minimizar transtornos às populações.

Em comunicado, a CDU propõe que a intervenção garanta, de forma integrada, passeios contínuos e passadeiras elevadas nas entradas das localidades, corredores seguros para bicicletas, reforço da sinalização vertical e horizontal e iluminação pública nos pontos críticos, bem como soluções de drenagem pluvial eficaz e renovação dos ramais de saneamento.

O candidato à Câmara pela CDU, Sílvio Sousa, considera, ainda, imprescindível criar paragens seguras e reprogramar horários dos transportes coletivos que assegurem alternativas reais ao automóvel.

«A requalificação da N206 é necessária, mas não chega: só obras que ponham as pessoas em primeiro lugar, com segurança, melhores acessos e transparência serão aceitáveis», afirma o candidato da CDU à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

A CDU promete manter vigilância ativa e exigência junto da Infraestruturas de Portugal (IP), da Câmara Municipal e de todas as entidades envolvidas, «para que esta intervenção se transforme numa oportunidade real de melhoria estrutural da qualidade de vida no concelho de Vila Nova de Famalicão», refere o candidato, que esteve esta quinta-feira na feira semanal de Oliveira S. Mateus e junto à empresa Riopele, que está de frente à EN 206.