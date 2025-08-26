Famalicão: CDU quer para Fradelos creche pública, mais habitação e valorização do Rio Ave

A CDU garante que se ganhar as eleições, a freguesia de Fradelos não «será esquecida nem tratada como terra de segunda, será uma freguesia respeitada, com voz e com futuro».

Nélson Forte é o candidato, que propõe requalificar e revitalizar as margens do Rio Ave, com a criação de um parque de lazer público, zonas verdes e espaços para as famílias e trilhos pedonais. Está também na agenda a construção de uma creche pública e o reforço do apoio às famílias; também a recuperação de casas devolutas para habitação acessível; a realização de feiras e mercados para valorização da ruralidade e da economia local. A CDU pretende, ainda, melhoria da qualidade dos serviços públicos e a mobilidade, com serviços de proximidade.

Na sua intervenção, Nélson Forte afirmou que «Fradelos é uma freguesia com alma e potencial, feita de gente trabalhadora, honesta e solidária, mas que tem sido esquecida ao nível do investimento digno, fator que se traduz em muitos anos de atraso do progresso desejado pelas populações», acusou.

A apresentação pública de Nélson Forte foi acompanhada por Sílvio Sousa, candidato à Câmara Municipal, e por Daniel Sampaio, mandatário concelhio da CDU.

Sílvio Sousa afirmou que «o concelho não pode ser governado apenas a partir do centro de Famalicão. Cada freguesia tem direito ao seu desenvolvimento e a CDU está aqui para garantir que ninguém fica para trás». O candidato à Câmara Municipal defendeu ainda que «a descentralização não pode ser apenas um ‘slogan’ — tem de ser uma prática concreta que dê meios e condições às freguesias, para que possam responder às necessidades das suas populações».

O candidato à Câmara reitera a aposta nas propostas de Nélson Forte e garante que a CDU «é a força de confiança, de trabalho e de proximidade, que não se verga a interesses particulares, mas se ergue na luta por um concelho mais equilibrado, justo e sustentável».