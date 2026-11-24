A CDU contesta o financiamento de 16 mil euros à Rádio Observador, para gravar em Seide o programa “O Resto é História” que será sobre o 25 de Novembro.

Para a CDU, não está em causa a liberdade de qualquer órgão de comunicação social realizar as suas iniciativas, nem o direito à diversidade de opiniões. «O que está em causa é a opção política de utilizar recursos públicos para financiar uma iniciativa editorial de um grupo privado, sem que esteja demonstrado o interesse público que justifica esta despesa», frisa.

Publicidade

A coordenação concelhia da CDU diz que «Famalicão dispõe de órgãos de comunicação social com experiência, conhecimento da realidade local e todas as competências e capacidades técnicas para assegurar iniciativas desta natureza. Em vez de valorizar esses meios, apoiar o seu trabalho e reconhecer o seu papel na informação das populações, o Município opta por canalizar milhares de euros para um grupo de comunicação social nacional, exterior à realidade do concelho».

A CDU acrescenta, ainda, que existe uma dimensão política que não pode ser «ignorada». Realça que esta iniciativa teve origem numa proposta «apresentada pelo Chega na Assembleia Municipal, à qual a CDU se opôs». Adianta, ainda, que «a sua concretização pelo executivo PSD confirma a convergência destas forças políticas, conjuntamente com o PS e a IL, em acolher e dar seguimento a propostas e iniciativas para promover a reescrita da História».

Publicidade

Em comunicado, a CDU diz que se estão a intensificar «as tentativas de desvalorizar a Revolução de Abril, branquear o fascismo e atacar as conquistas alcançadas com a luta dos trabalhadores e do povo português», usando, para tal, «dinheiro público».

Recorde-se que o 25 de Novembro de 1975 e o seu peso no processo de consolidação da democracia vai ser assinalado esta quarta-feira, em Famalicão, com a gravação de um programa pela Rádio Observador, “E o Resto é História”, a partir do Centro de Estudos Camilianos, em Seide, às 17 horas. Será, depois, emitido às 19 horas desse mesmo dia. O programa será conduzido pelo historiador Rui Ramos e pelo cronista e comentador político, João Miguel Tavares. Participam também os presidentes da Câmara e da Assembleia, Mário Passos e João Nascimento, respetivamente.

A iniciativa, aberta ao público, integra o programa municipal das comemorações dos 50 anos do Poder Local Democrático, promovido pela Câmara e Assembleia Municipal.