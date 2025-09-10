Famalicão celebra “Cidade Amiga das Pessoas Idosas”

O município de VN Famalicão assinala, no início de outubro, a “Cidade Amiga das Pessoas Idosas”, com várias atividades. Ainda a 30 de setembro, na Rua Direita, pelas 14h30, exposição sobre a Rede de Academias Seniores de Famalicão; às 15 horas começa a tarde dançante.

A 1 de outubro, pelas 14h30, no Centro de Estudos Camilianos, apresentação do projeto “Cabeça, Coração e Estômago – Vivências Camilianas”, com oficinas dinamizadas pelo Museu da Indústria Têxtil, Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves e Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa e o momento musical.

No dia seguinte, com início às 14h30, no Citeve, cerimónia de entrega de certificados do Qualifica; 16 horas, ação de sensibilização “Estou aqui com a PSP”.

A 3 de outubro, a partir das 9h30, na Casa das Artes, segunda jornada de Famalicão Cidade Amiga das Pessoas Idosas – Uma cidade para todas as idades.