Famalicão celebra Corpo de Deus com procissão na tarde desta quinta-feira

Cerca de 139 alunos do 3.º e 4.º anos do Agrupamento de Escolas de Pedome vão subir ao palco do Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave, esta sexta-feira, no âmbito do «Andorinhas», projeto de cocriação desenvolvido durante este ano letivo no âmbito do Há Cultura | Cultura Para Todos e sob direção artística da companhia de teatro famalicense Momento – Artistas Independentes.

Nos dois espetáculos teatrais – às 18h30 e às 21h30 -, serão protagonistas os alunos das escolas de Oliveira S. Mateus, Castelões e Riba de Ave, que vão apresentar um trabalho performativo descrito como «um conjunto de memórias registadas de crianças que se traduzem numa ingénua viagem sobre as asas de uma andorinha no seu ciclo migratório».

O projeto tem por base a essência do teatro e tudo o que daí advém, como o trabalho e compreensão de emoções, os conceitos de liberdade e limites pessoais, o poder da imaginação e da criação, entre outros. Teve como objetivos principais o estímulo da imaginação e a criatividade e a redução das desigualdades, bem como os primeiros sinais de variações na autoestima e timidez.

Com encenação de Diogo Freitas e dramaturgia de Filipe Gouveia, «Andorinhas» faz parte do projeto Há Cultura | Cultura Para Todos, promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão e cofinanciado pelo Norte 2020, através do Fundo Social Europeu (FSE), e resultou de um trabalho de capacitação artística desenvolvido pela Momento junto do corpo docente e da comunidade estudantil. Iniciado em outubro do ano passado, o trabalho incluiu a realização de oficinas, bem como a construção do espetáculo.

A entrada nos espetáculos é gratuita, mas implica o levantamento prévio de ingresso na bilheteira do Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave. Para mais informações, contacte: tnf@famalicao.pt .