Entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro, Vila Nova de Famalicão acolhe a “Semana do Envelhecimento Ativo e Saudável”. A iniciativa vai decorrer em vários espaços do concelho com uma programação focada na partilha intergeracional, na sustentabilidade, na segurança e bem-estar da população sénior.

As atividades arrancam na tarde de 29 de setembro, às 14h30, no Grande Auditório da Casa das Artes, com a apresentação do projeto piloto “GERA+ – Rede Intergeracional” pensado para combater o isolamento social. No mesmo dia serão entregues 400 diplomas do Centro Qualifica no âmbito do programa “Uma Cidade para Todas as Idades – EnvelheSer com Conhecimento”, que promove o papel ativo dos cidadãos com mais de 65 anos.

No dia 30 de setembro, a partir das 14h30, a Biblioteca Camilo Castelo Branco acolhe a apresentação de dois novos projetos piloto. “Agentes Seniores para a Construção de uma Cidade Mais Sustentável” tem como objetivo a promoção de boas práticas ambientais lideradas por seniores e a “Rede Sénior em Segurança”, desenvolvida em conjunto com o Serviço Municipal de Proteção Civil, a GNR e a PSP, aposta na prevenção de burlas, acidentes domésticos e outras situações de risco.

A celebração do Dia Internacional da Pessoa Idosa, assinalada a 1 de outubro, terá lugar no Parque Sinçães, a partir das 14h30. Para além da inauguração da tela artística “Redes que Cuidam, Vidas que Florescem”, vai decorrer a tarde dançante “Flower Power”, inspirada nos anos 80 e 90.

O encerramento do programa acontece no dia 2 de outubro, na Casa das Artes, com a realização das 3ª Jornadas “Famalicão Cidade Amiga das Pessoas Idosas”, pelas 09h30. O Presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, estará presente na sessão de abertura, que conta ainda com a atuação da Tuna da Academia Sénior de Requião.

Ao longo da manhã, o encontro vai reunir especialistas para debater a longevidade positiva e o trabalho em rede, incluindo intervenções do psicólogo António Fonseca, da médica geriatra Ana Pessoa, do nutricionista João Barbosa e da gerontóloga Joana Portugal.

As comemorações terminam às 21h00 com o concerto “Rede de Memórias – As vozes de uma geração”, protagonizado pela Rede de Academias Seniores em conjunto com o Conservatório de Música de Famalicão – ArtEduca.