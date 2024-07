Famalicão: Celebrações do Dia da Freguesia de Castelões e Vale São Martinho

No âmbito do Plano de Atividades do Projeto Eco-Escolas que a associação integra, as crianças do Centro Educativo, sob a orientação da coordenadora do projeto, a técnica Serviço Social Raquel Leitão, e da professora Rita Gonçalves, construíram um forno solar artesanal onde estrelaram ovos.

Na construção deste forno solar artesanal foram utilizados restos de papel, cartão e folhas de alumínio recicladas.

Aproveitando o calor dos últimos dias, todos deitaram mãos à obra e o forno artesanal solar viu a luz do dia, aprendendo as crianças que com as coisas e materiais mais simples e acessíveis é possível economizar energia.

A curiosidade para saber se o forno solar artesanal funcionava foi satisfeita quando, rapidamente, foi estrelado um ovo.

Tendo em conta os resultados positivos do teste, as crianças prometem refinar a sua “invenção” e torná-la capaz de fazer outros cozinhados e iguarias, sem qualquer custo energético.