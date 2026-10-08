Esta quinta-feira, a partir das 18h30, no auditório da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, começam as comemorações dos 50 anos do Poder Local Democrático. O primeiro momento é a conferência “De Famalicão para o Mundo – 50 anos do Poder Local Democrático (1976-2026)”, um espaço de reflexão e conhecimento sobre a história, a evolução e o papel dos municípios na construção da democracia.

A primeira sessão, sobre a “História dos Municípios em Portugal”, conta com a presença de Paula Pinto Costa, diretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) e investigadora do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (CITCEM).

As comemorações dos 50 anos do poder Local Democrático contemplam várias atividade que se prolongam até 25 de abril do próximo ano e são uma organização da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Famalicão.

O ex-autarca socialista Agostinho Fernandes, que liderou os destinos da Câmara Municipal entre 1983 e 2001, é, também, um dos oradores do Ciclo de Conferências. É no dia 22 de outubro, numa sessão em que partilhará o seu testemunho sobre a sua passagem pela vida autárquica.

O ciclo de conferências decorrerá até janeiro e no dia 25 de abril será inaugurada uma obra de arte urbana de homenagem aos 50 anos do Poder Local.

As celebrações contam com várias iniciativas que, segundo o Município, visam consagrar o Poder Local e a transformação profunda que Vila Nova de Famalicão assistiu nestas cinco décadas. Será prestada homenagem a todos os cidadãos que ao longo destes 50 anos serviram a comunidade, com particular relevo «para a justa e devida homenagem aos presidentes de Câmara».

Do programa, destaque também para a criação de um novo núcleo expositivo permanente na exposição “Tempo, Espaço & Ser – Território de Vila Nova de Famalicão”, dedicado aos 50 anos do Poder Local Democrático em Famalicão, aos ex-presidentes de Câmara e às principais ações por estes desenvolvidas durante os vários mandatos, com data de inauguração marcada para 12 de dezembro deste ano.

Serão também dinamizadas aulas abertas com ex-autarcas e organizada e produzida uma exposição itinerante sobre os 50 anos do Poder Local no concelho.