Famalicão: Célia Machado avança para Landim para construir «uma freguesia mais viva e dinâmica»

Célia Machado lidera o ‘Movimento Independente de Landim’ à presidência da Junta de Freguesia. A candidata, que já possui experiência no executivo local, destaca a importância do trabalho em conjunto e da proximidade com os cidadãos. Na apresentação, que decorreu no passado dia 6 de setembro, no Largo Dr. Fonseca Monteiro, deu conta do seu compromisso «em construir uma freguesia mais viva, mais dinâmica e mais participativa», abordando as necessidades e aspirações de vários segmentos da população, dos jovens que procuram espaços e atividades a seniores «que desejam sentir-se valorizados e apoiados».

Das propostas eleitorais apresentadas por Célia Machado, cuja candidatura tem o apoio da coligação ‘Mais Ação. Mais Famalicão’, realce para a criação de um parque de lazer, um parque canino, o lançamento de uma Academia Sénior, a organização de uma Escola de Verão para as crianças, a instalação de um Espaço Cidadão e o prolongamento do horário escolar.

A candidata assegurou, também, que na liderança da Junta de Freguesia será a «voz de todos os landinenses», assumindo o compromisso «de exercer o mandato com dedicação, verdade e respeito».

Em nota de imprensa, Mário Passos, presidente e recandidato à Câmara Municipal pela coligação ‘Mais Ação. Mais Famalicão’ (PSD/CDS-PP), não esteve presente na cerimónia em virtude dos trágicos acontecimentos ocorridos em Lisboa, manifestou o seu reconhecimento pelo «potencial desta equipa para o futuro desenvolvimento de Landim». O autarca está, também, convicto que a candidata «terá uma liderança firme, capaz de unir a freguesia em torno de objetivos comuns e de valorizar cada cidadão».