Famalicão: Cemitério de Abade de Vermoim com sistema de videovigilância

Depois de garantir a presença na final da Taça de Portugal, a equipa feminina do FC Famalicão regressa, este domingo, ao campeonato nacional, fase de apuramento de campeão da Liga BPI.

A equipa de Jorge Barcellos, que ocupa o quinto lugar, com 15 pontos, ainda pode chegar ao pódio, quando faltam disputar quatro partidas. Benfica, com 30 pontos, e Sporting, com 24 pontos estão folgadamente nos dois primeiros lugares. Mas o Marítimo, na terceira posição, com 18, seguido do Braga, com 16 pontos, estão ao alcance do emblema famalicense.

Este domingo joga-se a jornada 11, com a deslocação ao reduto do Clube Albergaria, último da classificação, com apenas 1 ponto. A partida está marcada para as 16 horas.