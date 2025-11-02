Famalicão: Cemitério de Brufe com nova ala pronta e abençoada

A nova ala do cemitério paroquial de Brufe, em Vila Nova de Famalicão, já está concluída e foi oficialmente abençoada este sábado.

A ampliação do cemitério responde a uma necessidade sentida pela freguesia, garantindo mais espaço e melhores condições para receber quem ali presta homenagem aos seus entes queridos.

A nova ala do cemitério inclui arruamentos pavimentados e um ambiente harmonioso e organizado.

Esta intervenção resulta num investimento que visa preparar o futuro e responder às necessidades da população.