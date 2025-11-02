Concelho, Sociedade

Famalicão: Cemitério de Brufe com nova ala pronta e abençoada

A nova ala do cemitério paroquial de Brufe, em Vila Nova de Famalicão, já está concluída e foi oficialmente abençoada este sábado.

A ampliação do cemitério responde a uma necessidade sentida pela freguesia, garantindo mais espaço e melhores condições para receber quem ali presta homenagem aos seus entes queridos.

A nova ala do cemitério inclui arruamentos pavimentados e um ambiente harmonioso e organizado.

Esta intervenção resulta num investimento que visa preparar o futuro e responder às necessidades da população.

Famalicão: João Azevedo foi sexto da geral no Cross Matos Velhos

João Azevedo, sexto da geral e terceiro nos sub-23, e Luísa Pereira, a segunda mais rápida nas juvenis, são os destaques individuais da Escola de Atletismo Rosa Oliveira no Cross Matos Velhos.

Na manhã deste domingo, em Torres Vedras, a EARO fez-se representar por outros atletas – Vera Ferreira, Luísa Castro, Rafaela Araújo. Mariana Martins, Tomás Ramos, Francisco Barros, Tiago Silva, Tomás Campos e Rui Ramos – todos com bons resultados.

Famalicão: Ana Marinho foi a melhor sub-23 em Matos Velhos

A atleta famalicense Ana Marinho, que representa o S. Salvador do Campo, terminou o Cross de Matos Velhos na segunda posição da geral e foi a melhor no escalão sub-23.

A prova, que vai na quadragésima terceira edição, realizou-se em Torres Vedras na manhã deste domingo.

Este corta-mato é de observação para o Europeu de Corta Mato que se vai realizar na Lagoa, no Algarve.

Famalicão: Família continua sem notícias de João Moreira, desaparecido há uma semana

Assinala-se hoje uma semana desde o desaparecimento de João Moreira, famalicense que não é visto desde domingo, 26 de outubro.

Segundo a família, João encontrava-se em tratamento numa clínica na zona das Caldas da Rainha e, nesse dia, teria apanhado um autocarro com destino ao Porto, para seguir depois viagem até casa, em Famalicão.

No momento do desaparecimento, trazia consigo um saco da Continental Mabor com alguma roupa. O caso foi participado às autoridades, que continuam as diligências de investigação para localizar o homem.

Vinho, comida e música: Famalicão tem festa marcada a partir de sexta-feira

De 7 a 9 de novembro, Famalicão recebe a primeira edição do Dona Maria Famalicão Wine Fest, que vai decorrer na Praça Mouzinho de Albuquerque, o antigo campo da feira.

O evento reúne 22 produtores de vinho, com destaque para os da região dos Vinhos Verdes, além de food trucks e produtos regionais. A entrada é gratuita, sendo apenas necessário adquirir o copo oficial para as provas.

Há ainda showcookings às 19h, com os chefs Vítor Almeida, Álvaro Costa e Renato Cunha, e animação com música e DJs ao longo dos três dias.

A organização é do Círculo de Cultura Famalicense.

Mais de 1 500 inscritos na São Silvestre de Famalicão 2025

A São Silvestre de Famalicão 2025 já soma mais de 1 500 inscritos. A 9.ª edição da prova realiza-se a 23 de dezembro, às 21h30, com partida e chegada junto à Câmara Municipal.

As inscrições estão abertas e têm o valor de 15 euros por pessoa até 30 de novembro.

O evento inclui uma corrida de 10 quilómetros e uma caminhada de 4, e pode ser uma das maiores edições de sempre da terceira São Silvestre mais participada do país.

Famalicão vence na Madeira (0-1) e quebra jejum de 35 anos

O Famalicão quebrou um jejum de quase 35 anos e venceu este sábado o Nacional, por 1-0, na Madeira, em jogo da 10.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

O golo solitário de Antoine Joujou, mesmo em cima do intervalo, valeu aos famalicenses um triunfo histórico na Madeira, apenas o segundo em toda a história das suas deslocações ao reduto insular.

Com este resultado, o Famalicão soma três importantes pontos e põe fim à longa “maldição” da Choupana, onde não vencia desde janeiro de 1991.