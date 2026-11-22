O cemitério de Cabeçudos, em Famalicão, foi inaugurado e abençoado na manhã deste domingo, 22 de novembro, após as obras de ampliação e requalificação. A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, e decorreu depois da Eucaristia das 09h30.

A intervenção resulta de um investimento municipal de 90 mil euros e aumenta a capacidade do espaço cemiterial, respondendo a uma necessidade premente da freguesia.

Mário Passos destacou a importância da obra para a comunidade. “Com o apoio da Câmara Municipal, a ampliação e requalificação do cemitério da freguesia garante, a partir de agora, condições e dignidade para manter viva a memória de quem faz parte da história desta comunidade”, afirmou.

O autarca sublinhou ainda que este é “mais um exemplo do trabalho conjunto e de proximidade com as Juntas de Freguesia, onde procuramos sempre responder às necessidades reais da população”.

Momentos mais tarde, o autarca inaugurou a Loja Social da freguesia, cujas instalações foram requalificadas numa intervenção promovida pela Junta de Freguesia.