Famalicão: Cemitério de Pedome vai permitir a entrada a pessoas com mobilidade reduzida

Na última reunião do executivo municipal, na passada quinta-feira, foi autorizada a celebração de contratos interadministrativos de delegação de competências, para o ano de 2025, com sete freguesias, no valor total de 576 320 euros.

Com a União de Freguesias de Esmeriz e Cabeçudos, o montante é de 14.200 euros para as obras de ampliação da rede de drenagem de águas residuais na rua do Anjo da Guarda; para a freguesia de Gavião, a transferência é de 17.543,04 euros para a colocação de gradeamento no cemitério municipal de Famalicão (Moço Morto); a freguesia do Louro recebe 94.334,26 euros para a requalificação da Rua António Martins Oliveira Barros – CM 1137/01; a União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei conta com uma verba de 158.475,38 euros para a pavimentação da Rua Papa João Paulo II; 158.500,63 vão para a freguesia de Nine, destinados a obras de pavimentação na Rua das Quintães/Avenida Fonte Nova – EM 562 e Rua Francisco Lima Novais – CM 1433; Requião também está lista de apoios, com 37.225,44 euros, para as obras na rede de drenagem de águas residuais e rede de drenagem de águas pluviais na Rua do Outeiro; ainda para Ribeirão, no valor de 96.042,56 euros para obras de construção de dois muros de vedação na Avenida Rio Ave.

Foto arquivo