Famalicão: Cemitério de Vermoim vai ser ampliado

Já são conhecidos os nomeados para a oitava edição Gala do Desporto de VN Famalicão, evento que terá lugar na noite do dia 12 de novembro, a partir das 21 horas, no Pavilhão Municipal.

Para Associação/Clube Desportivo do Ano, está a Academia Gindança, Famalicense Atlético Clube e Futebol Clube de Famalicão.

Anabela Gomes (Gindança), Miguel Correia (FAC) e Jorge Silva (ex-presidente do Famalicão) estão nomeados para Dirigente do Ano. Para treinador, Luís Silva (Associação de Boccia Luís Silva e Seleção de Boccia Sénior de V. N. de Famalicão), Vítor Barros (Futebol Clube de Famalicão – Futebol Sad) e Alexandre Oliveira (Jing-She Associação Desportiva de Wushu Kungfu).

Para Atleta Revelação Feminino concorrem Victoria Leite (Sporting Clube de Braga), Clara Carvalho (Famalicense Atlético Clube) e Beatriz Fernandes (Sporting Clube de Braga). Em masculinos, estão Gonçalo Machado (União Desportiva Oliveirense), Gustavo Sá (Futebol Clube de Famalicão – Futebol Sad) e Tiago Pereira (Sport Lisboa e Benfica).

Cristiano Araújo (Núcleo de Árbitros de V. N. Famalicão), Diogo Mesquita (Núcleo de Árbitros de V. N. Famalicão) e João Pinheiro (Núcleo de Árbitros de V. N. Famalicão) estão designados para Árbitro do Ano.

Para o evento do ano (votação online), estão o Famalicão Dança 2022, o Rali de Famalicão 2022 e o Campeonato Concelhio de Resistência 3H BTT 2022.

A Gala do Desporto homenageia o mérito desportivo dos atletas, técnicos, associações e clubes do concelho famalicense.

Nesta edição será atribuído o galardão do júri nas categorias “Associação/Clube Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do Ano”, “Atleta Revelação do Ano Feminino”, “Atleta Revelação do Ano Masculino”, “Árbitro do Ano”, “Evento Desportivo do Ano” e “Prémio Excelência”. Tal como nas edições anteriores, o prémio “Evento Desportivo do Ano” será atribuído por votação online do público, em www.famalicaodesportivo.pt até às 12h00 do dia 10 de novembro (sexta-feira).

Para além dos prémios do júri, o município de Famalicão atribui o galardão Famalicense d’Ouro a todos os campeões nacionais e internacionais de diferentes modalidades desportivas.

A VIII Gala do Desporto terá transmissão em direto, através do facebook da autarquia (www.facebook.pt/municipiodevnfamalicao) ou acedendo a www.famalicao.pt/diretos.

Recorde-se que na sétima edição foram distinguidos mais de duas centenas de atletas, dirigentes, técnicos, clubes e associações desportivas famalicenses com o galardão Famalicense d’Ouro, pelos títulos de campeões nacionais e internacionais alcançados nas diferentes modalidades na época 2022 e 2022/2023. O “Prémio Excelência” foi entregue ao ciclista Tiago Machado.