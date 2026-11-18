No âmbito do centenário da Riopele, data que comemora em 2027, será criada a Riopele Academy, valência destinada à formação e atração de profissionais para a indústria têxtil. Está a ser instalada num antigo edifício de fiação, com mais de dois mil m2, que está a ser reabilitado.

Organizada em cinco escolas, esta academia será dirigida a colaboradores, clientes e futuros profissionais do setor, com o «objetivo de desenvolver competências e atrair jovens para a indústria têxtil».

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Ainda inserida no centenário, apresentou esta terça-feira o logotipo que assinala a efeméride. Mantém a imagem original, acrescenta o número 100 e será acompanhada do claim «100 anos a tecer o futuro da moda». Será usada na comunicação institucional, coleções, feiras e iniciativas do centenário dirigidas a clientes, parceiros e comunidade.

Em comunicado, a empresa apresenta, ainda, um filme comemorativo que percorre os seus 100 anos através de imagens de arquivo. «Com uma linguagem editorial, o filme destaca a ligação entre tradição e inovação e a continuidade entre as quatro gerações da família fundadora, associando o percurso da Riopele à sua visão de futuro», resume a empresa.

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«Pretendemos afirmar a continuidade da empresa fundada pelo meu bisavô e a nossa ambição para o futuro, mantendo a ligação às nossas origens. Queremos continuar a ser um parceiro de referência para os nossos clientes, reforçando a confiança construída ao longo de quatro gerações», sublinha Francisca Oliveira, à ECO, diretora de Desenvolvimento de Negócio da Riopele.

A histórica empresa, das mais antigas têxteis da Europa, começou por produzir tecidos de algodão robustos e atualmente tem a atividade concentrada na criação e produção de tecidos para as principais marcas de moda mundiais, exportando 98% da produção para 35 países. No ano passado, registou um volume de negócios de 99,5 milhões de euros.