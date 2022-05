Famalicão: Centenas de jovens dão ideias ao município

O Close-Up, Observatório de Cinema de Famalicão, está de regresso à Casa das Artes, a 7 e 21 de maio. Entre outras novidades, desta vez conta com a presença de António Preto, diretor da Casa do Cinema Manoel de Oliveira, que vai comentar a sessão “Acto da Primavera”.

Nesta terceira e última réplica do sexto episódio, há três momentos importantes: no dia 7 de maio, às 15h00, no pequeno auditório “A Mulher que Fugiu”, de Hong Sagg-soo (secção Histórias do Cinema, In The Mood for Karo -way e Sang-soo). No mesmo dia, às 16h30, no pequeno auditório,

“Acto da Primavera”, de Manoel de Oliveira (secção Paisagens Temáticas, a Comunidade). Entre a ficção e o documentário, em Acto da Primavera, de Manoel de Oliveira, dá-se o encontro tão caloroso quanto metafísico com uma comunidade transmontana no Portugal dos anos 60, numa sessão comentada por António Preto, diretor da Casa do Cinema Manoel de Oliveira. A 21 de maio, às 15 horas, no pequeno auditório, sessão de curtas-metragens de animação para famílias, numa parceria com o programa Animar 17, Curtas de Vila do Conde.

O bilhete geral é de apenas dois euros, sendo que estudantes, Cartão Quadrilátero ou seniores pagam um euro (dia 21) ou têm entrada gratuita (dia 7).