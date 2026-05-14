Famalicão: Central goleador confiante para a última jornada (c/vídeo)

Justin de Haas reflete que para o FC Famalicão fechar a época como deve ser, com uma vitória, “temos de estar 100 por cento focados. Confio nas nossas qualidades e estamos prontos para vencer”.

O Famalicão recebe sábado o Alverca e o central, que esta época já marcou 6 golos (um é da Taça), sente os seus companheiros “entusiasmados, mas focados neste jogo”.

Confiante a defender e perigoso junto da área adversária, Justin diz que o treinador “deu-me mais responsabilidade”. Na entrevista publicada pelo clube, o defesa central recorda a sua chegada a Famalicão, como chegou a titular e o apoio dos adeptos. Confira tudo no vídeo .