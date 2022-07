Famalicão: Centro de Estudos Camilianos recebe Encontro de Negócios

O Centro Social e Paroquial de Landim viu aprovada a candidatura ao PRR – Social que contempla a construção de um edifício de raiz para lar de idosos, com capacidade para 32 utentes, mais a ampliação da estrutura do lar residencial e centro de atividades ocupacionais, para pessoas com incapacidades.

Será um edifício de raiz junto ao atual, que fica próximo do antigo colégio, com um orçamento de dois milhões de euros. O PRR comparticipa o lar residencial para idosos com um milhão e 500 mil euros (comparticipação a 100%). A ampliação do lar de apoio a pessoas portadoras de incapacidade fica à responsabilidade da paróquia, com o valor de 500 mil euros.

Os projetos estão concluídos, há licença, só falta o concurso público para que depois as obras possam arrancar. Devido aos prazos apertados do PRR, o edifício terá que estar concluído antes de 2026, embora a paróquia espere ter estas respostas sociais prontas antes dessa data.

No caso do lar de idosos, com capacidade para 32 utentes, trata-se de uma resposta que faltava à freguesia e que vai ajudar também as freguesias vizinhas, dadas as listas de espera.

O lar residencial de pessoas portadoras de deficiência tem, atualmente, 12 utentes, mas vai passar a ter capacidade para mais 30. O centro de atividades ocupacionais será para 30, com capacidade para atingir as 60 pessoas (processo a negociar).