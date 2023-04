Centro de Recolha Oficial de Animais da Trofa já está a ser construído

Sofia Fernandes, vereadora dos Transportes e Mobilidade na Câmara Municipal de Famalicão, é uma das convidadas para um “MobiTalk”, promovido pela Distrital da JSD de Braga. O debate vai decorrer esta sexta-feira, pelas 21 horas, na sede do Grupo Cultural e Recreativo, em Creixomil, Guimarães. Para além da autarca famalicense, a iniciativa conta com Filipe Neves, Administrador da Get Bus.

«O objetivo do “MobiTalk” é trazer uma nova perspetiva para o debate sobre mobilidade. Pretendemos criar um espaço para que as ideias inovadoras possam ser discutidas e implementadas no nosso distrito. Vamos juntar a visão da gestão e estratégia pública, com a experiência e a realidade de uma empresa privada». Com esta conjugação «iremos, por certo, encontrar o equilíbrio de boas soluções políticas nesta área», acredita Ricardo Mesquita, presidente da JSD Distrital de Braga.

Este evento conta, ainda, com as intervenções de Paulo Cunha, vice-presidente do PSD nacional e presidente da Distrital de Braga; de Ricardo Araújo, presidente da concelhia do PSD de Guimarães, e vereador na CM de Guimarães, e de António Gonçalves, presidente de Junta da Freguesia de Creixomil.