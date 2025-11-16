Concelho, Sociedade

Famalicão: Centro de Saúde de Ribeirão reabre esta segunda-feira

A Unidade de Saúde Familiar de Ribeirão reúne condições para reabrir já na manhã desta segunda-feira, 17 de novembro, depois de ter ficado inundada no sábado devido à chuva intensa que caiu de madrugada e à subida do nível da água do rio. No interior do edifício, a água chegou a atingir cerca de meio metro.

Os trabalhos de limpeza e recuperação prolongaram-se durante todo o fim de semana, envolvendo equipas da Proteção Civil, Câmara Municipal, Junta de Freguesia e ULS Médio Ave. Graças à intervenção rápida destas entidades, foi possível garantir a segurança e o normal funcionamento do espaço, permitindo desta forma a sua reabertura no dia e horário habitual.

Famalicão: Novo presidente da ULS elogia espírito de missão dos profissionais

Luís Vales, o novo presidente do conselho de administração da ULS do Médio Ave, enaltece “a união e compromisso” que permitiram garantir que a Unidade de Saúde Familiar de Ribeirão, inundado na madrugada deste sábado, possa estar em funcionamento já esta segunda-feira.

Numa publicação na página do Facebook da ULS do Médio Ave, relata a inundação, com a água a ultrapassar os 70 cm de altura, causando danos materiais e comprometendo o normal funcionamento da unidade de saúde.

Este contexto inesperado, fruto da depressão Cláudia, “gerou receios, dúvidas e incertezas” e mostrou “um exemplo notável de espírito de missão” de mais de 40 profissionais, entre médicos, enfermeiros, assistentes técnicos e operacionais da ULS, em articulação com elementos da Proteção Civil e da Câmara Municipal, que uniram esforços “para recuperar e reorganizar a unidade de saúde”.

“Todos agiram com determinação, solidariedade e um profundo sentido de serviço público, assegurando que nenhum utente fosse prejudicado”, elogia o presidente do conselho de administração. Deste modo, as consultas e a atividade programada é retomada esta segunda-feira.

Neste agradecimento público, Luís Vales também enaltece a ação da Proteção Civil do município, “na pessoa do sr. presidente da Câmara Municipal, cuja pronta intervenção e estreita colaboração foram essenciais”.

Famalicão: Abertas inscrições para a Caminhada de Natal

No dia 14 de dezembro realiza-se a Caminhada de Natal de Castelões. A Junta de Freguesia promete celebrar o espírito natalício de forma ativa e saudável, numa manhã de convívio e boa disposição ao longo do percurso, de 4 km, acessível a todas as idades.

Durante o trajeto haverá momentos de animação e pequenas surpresas que ajudarão a tornar a caminhada mais especial.

A participação é aberta a todos – famílias, amigos, grupos e amantes das caminhadas – com inscrições na Junta de Freguesia, pelo email info-geral@jf-casteloes.com; telemóvel 967448991 ou através das redes sociais.

A caminhada começa às 9h15, do Largo da Igreja, terminando junto ao Café S. Tiago.

Famalicão: S. Silvestre com bifanas, cerveja e caldo verde

A sétima edição da S. Silvestre de Seide realiza-se ao final da tarde de 8 de dezembro, a partir do Parque da Freguesia, em Seide S. Miguel.

Para além de prémios monetários para os três primeiros masculinos e femininos, também está garantido o repasto no final dos 8 km. Para retemperar forças os participantes podem degustar bifanas, cerveja e caldo verde.

As inscrições decorrem até ao primeiro dia de dezembro em:
https://www.sinctime.com/evento/421

Famalicão: Troço da ciclovia encerrado este sábado começou a ceder

Começou a ceder o piso da ciclovia pertencente ao troço encerrado este sábado, entre as freguesias de Brufe e Louro, em Vila Nova de Famalicão.

O local foi isolado, uma vez que toda a estrutura que o sustentava foi levada pela água. Este domingo, tal como era expectável, o alcatrão começou a ceder.

Apesar dos repetidos avisos, alguns desportistas são avistados a ultrapassar as barreiras de segurança, colocando-se em risco. A população pede uma intervenção urgente, nomeadamente no que diz respeito à sustentação das terras, uma vez que elas continuam a ser levadas, com a força da água da chuva, para ruas adjacentes, já na freguesia do Louro, e a provocar estragos em habitações.

Famalicão: PSD analisa resultados eleitorais

Na noite desta segunda-feira, às 21 horas, a concelhia do Partido Social Democrata reúne em plenário para analisar os resultados eleitorais das autárquicas de outubro passado e outros assuntos de interesse.

O plenário de militantes tem lugar na sede do PSD, na Rua Adriano Pinto Basto.

O partido, coligado com o CDS, manteve a maioria absoluta na Câmara Municipal, com Mário Passos a ser reeleito para um segundo mandato; igual desfecho na Assembleia Municipal, aqui liderada por João Nascimento, do CDS; e voltou a conquistar a esmagadora maioria das juntas de freguesia, seja no âmbito da coligação Mais Ação, Mais Famalicão ou no apoio a alguns movimentos independentes.

Famalicão: Fim de semana só com vitórias

As quatro equipas do FC Famalicão que competem nos campeonatos nacionais tiveram um fim de semana pleno de vitórias.

Os sub-19 venceram em Moreira de Cónegos, por 2-3; os sub-17 goleram, 1-5, a Sanjoanense; os sub-16 levaram a melhor, 0-3, sobre a UD Oliveirense; e aos sub-15 um golo bastou para se imporem sobre o Paços de Ferreira.

A equipa sub-19 soma 26 pontos, ocupa o terceiro lugar e na próxima jornada visita Chaves. Os sub-17, no quinto lugar e 19 pontos, recebem o Leixões na próxima jornada. A equipa sub-15 – quinto lugar e 15 pontos – visita o Taboeira.

Os sub-16, que jogam no nacional da segunda divisão sub-17, lideram a sua série com 22 pontos. Na próxima jornada visitam o União 1919.