Famalicão: Centro Escolar de Ribeirão comemorou dia Mundial da Árvore e da Poesia

No Centro Escolar de Ribeirão, os alunos do 1.º ano comemoraram o Dia Mundial da Árvore e da Poesia. Sobre a natureza, o objetivo foi fazê-los compreender que as árvores são seres vivos que devem ser protegidos e que há ações humanas que as destroem, prejudicando toda a vida na Terra. Para comemorar estas datas, cantaram, analisaram um cartaz virtual, assistiram ao filme “Verde!” Animação Curta-Metragem e pintaram uma árvore com mensagens ligadas à poesia.

Feira da Primavera

Como abrir as portas à comunidade local também é uma forma de aprendizagem, no dia 18 de março, na Escola Básica nº 1 de Ribeirão, em parceria com a Associação de Pais do Centro Escolar de Ribeirão, realizou-se a I Feira da Primavera com venda de variados produtos: legumes, hortaliças, frutos, ervas aromáticas, doces, compotas, biscoitos, plantas decorativas, trabalhos em tecido e missangas, marcadores de páginas, latas enfeitadas, livros, brinquedos, gomas e outros produtos. Uns foram oferecidos pelos pais dos alunos e outros elaborados nas salas de aulas.

Sob a vigilância de um adulto, os alunos das turmas do 2º, 3 e 4º ano ficaram responsáveis pela venda de produtos. Receberam dinheiro e fizeram trocos com dinheiro real, sendo assim confrontados com a matemática.

Os familiares dos alunos foram convidados a comprar os produtos a preços mais acessíveis e as verbas revertem para as atividades no exterior até final do ano letivo.

Atendendo à aproximação do Dia do Pai e da Primavera, a Associação de Pais organizou sessões de fotografias com molduras alusivas a cada comemoração, envolvendo os alunos e os pais. Marcaram presença a diretora do Agrupamento de Escolas de Ribeirão, Elsa Carneiro, acompanhada por Gabriela Pelicano, pelo presidente da Junta de Freguesia de Ribeirão, Leonel Rocha, e por Ivone Lima, presidente do Conselho Geral e, ainda, um representante do Gabinete de Educação do Município. À tarde, a FECAPAF (Federação Concelhia Associações de Pais de V. N. de Famalicão) fez-se representar por dois elementos.

A Associação de Pais do Centro Escolar de Ribeirão agradece a ajuda e participação de toda a comunidade escolar na Feirinha da Primavera, nomeadamente, aos alunos, professores, auxiliares, à coordenadora Júlia Martins e à Câmara Municipal de V. N. de Famalicão pela colocação de tendas para melhor organização e visualização de produtos.