Famalicão: Centro Hospitalar do Médio Ave vence prémio nacional de Capital Humano em Saúde

O projeto HEaT – Hospital Engagement Tool”, do Centro Hospitalar do Médio Ave, foi um dos vencedores da Bolsa “Capital Humano em Saúde”. Trata-se de uma iniciativa da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares [APAH], com o objetivo reconhecer e potenciar o capital humano do Serviço Nacional de Saúde [SNS], dotando os seus profissionais das competências necessárias para que promovam uma mudança positiva nas suas realidades, em particular no domínio da liderança da dimensão humana.

O projeto pretende demonstrar como é possível (e premente) promover e incentivar a interação e envolvimento entre os trabalhadores e a instituição. Trata-se, resumidamente, de abrir os hospitais às opiniões, sugestões e propostas dos seus profissionais, sabendo incorporar estes inputs de melhoria e transformar as críticas e insatisfações em possibilidade de desenvolvimento.

Esta ferramenta de melhoria da comunicação organizacional, baseada na capacitação dos profissionais, das chefias e direção de topo, visa, segundo consta em comunicado da unidade hospitalar, «incentivar os profissionais do CHMA, nomeadamente aqueles que tradicionalmente estão mais afastados dos centros de decisão, a comunicar com confiança, problemas, propostas e sugestões, de modo a ajuda-los e a potenciar as suas competências, permitindo que tenham um papel ativo na Instituição».

A apresentação pública dos projetos vencedores ocorrerá na 10.ª Conferência de VALOR APAH, a 13 de maio deste ano.