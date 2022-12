Famalicão: Centro Hospitalar lança campanha “Amor com Amor se Paga”

No âmbito da estratégia de responsabilidade social, as empresas do Grupo Continental em Lousado (Continental Mabor, Continental Pneus e Continental-ITA), entregaram donativos monetários, no montante total de 35 mil euros, a diversas instituições, das quais se destacam: Fundação Portuguesa de Cardiologia, Liga Portuguesa Contra o Cancro, Centro Social de Calendário, Centro Hospital do Médio Ave e Aldeias de Crianças SOS Portugal.

Estes donativos monetários, que se juntam a outros já efetuados ao longo de 2022, destinam-se à aquisição de novos equipamentos para melhorar as condições de trabalho dos profissionais destas instituições, mas também beneficiar os seus utentes.

As empresas do Grupo Continental em Lousado estão também a fazer a entrega de bens alimentares de primeira necessidade às 52 Conferências de S. Vicente de Paulo de Famalicão, seguindo-se as delegações dos Bancos Alimentares de Braga e Porto, a Legião da Boa Vontade do Porto, e ainda bens alimentares e produtos de higiene à Asas – Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso. O valor total ronda os 35 mil euros.

Segundo a Continental Mabor, «todas as associações acima referidas são reconhecidas pelo papel importante que desempenham na região e em Portugal, na promoção da saúde, na melhoria das condições de vida de crianças, jovens e famílias. Todas têm desenvolvido um trabalho notável, principalmente junto dos que mais precisam».

Recorde-se que a Continental está em Portugal há mais de 30 anos, e as empresas (Continental Mabor, Continental Indústria Têxtil do Ave e Continental Pneus) no seu conjunto empregam cerca de 3000 colaboradores.