O Centro Qualifica de Famalicão tem inscrições abertas para cursos de certificação profissional nas áreas de geriatria e auxiliar de saúde. As inscrições podem ser efetuadas através do preenchimento do formulário disponível em www.famalicaoeducativo.pt.

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O processo é totalmente gratuito e as sessões vão decorrer uma vez por semana. As ações, com vagas limitadas, destinam-se exclusivamente a candidatos com idade igual ou superior a 18 anos, no ativo ou desempregados, que já detenham experiência profissional comprovada nestas áreas de atividade e que, através do processo de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) profissionais, queiram obter a qualificação profissional de nível 2 ou de nível 4, da saída profissional que desempenham.