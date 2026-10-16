Esta sexta-feira, o Centro Social da Paróquia de Joane celebrou o 36º aniversário com um momento solene que evocou o percurso histórico da instituição ao longo de mais de três décadas e o compromisso com as pessoas, famílias e a comunidade local.

A iniciativa encerrou com uma visita guiada às instalações onde vão nascer as futuras respostas sociais de Centro de Dia com capacidade para 20 utentes, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) com capacidade para 40 utentes e ainda a expansão do Serviço já existente de Apoio Domiciliário (SAD) para 60 utentes.

O momento deu a conhecer a visão de futuro, o reforço da capacidade de resposta às necessidades da população envelhecida, a promoção da dignidade, bem-estar e qualidade de vida.