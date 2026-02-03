Famalicão: Centro Social da Paróquia de Ruivães recebeu a 6ª Noite de Reis

Famalicão: Equipa A do Clube de Xadrez da Didáxis continua na Taça de Portugal

No passado domingo, disputaram-se os 16 avos de final da 47.ª edição da Taça de Portugal de Xadrez. As equipas A e B do Clube de Xadrez da Associação Académica da Didáxis receberam, respetivamente, as equipas B do Vitória Sport Clube e do histórico Grupo de Xadrez do Porto.

Após os oito jogos, apenas a equipa A garantiu a qualificação para os oitavos de final da prova, ao assinar uma vitória tangencial por 2,5-1,5!

Os protagonistas deste feito foram Carlos Novais (1.º tabuleiro), Mestre Nacional Ivo Dias (2.º tabuleiro), Mestre Nacional Paulo Pinho (3.º tabuleiro) e a Mestre FIDE Feminina Inês Silva (4.º tabuleiro).

Com esta qualificação, a jovem equipa famalicense atinge, pela 14.ª vez, os oitavos de final, mantendo viva a aspiração de repetir o feito histórico da época 2016/2017, em que conquistou o troféu.

A equipa B perdeu, 1-3. Com a vitória de Gil Costa (1.º tabuleiro) ainda se sonhou com a passagem aos oitavos de final, mas nos restantes tabuleiros registaram-se derrotas de Marco Pereira (2.º tabuleiro), Artur Lemos (3.º tabuleiro) e Duarte Abreu (4.º tabuleiro).

Os oitavos de final da Taça de Portugal de Xadrez terão lugar no próximo 14 de março.